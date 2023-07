Penyanyi Jane Birkin Meninggal dalam Usia 76 Tahun, Didiagnosis Leukemia hingga Stroke

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Inggris, Jane Birkin meninggal dalam usia 76 tahun di Paris, Prancis pada Minggu, 16 Juli 2023. Ia ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa oleh perawat di rumahnya dan pihak keluarga belum mengkonfirmasi penyebab kematiannya.

Kementerian Kebudayaan Prancis telah mengumumkan kabar meninggalnya Jane Birkin melalui media sosial beberapa jam lalu. "Jane Birkin, orang Inggris paling Paris telah meninggalkan kami. Kami tidak akan pernah melupakan lagu-lagunya, tawanya atau aksennya yang tiada tara yang selalu menemani kami. Semua pikiran saya untuk keluarganya, untuk mereka yang mencintainya," tulis Walikota Paris Anne Hidalgo di Twitter.



Jane Birkin sempat menjadi perbincangan hangat pada 2002 silam karena kondisi kesehatannya. Penyanyi sekaligus aktris ini didiagnosis menderita leukemia. Ketika itu, Jane Birkin mengatakan kalau kanker yang dideritanya tidak telalu menyakitkan. Namun tidak lama setelah itu, ia membatalkan konser karena kondisinya semakin memburuk.

"Saya selalu menjadi orang yang sangat optimis, dan saya menyadari bahwa saya masih membutuhkan sedikit waktu untuk dapat kembali ke atas panggung dan bersama Anda," kata Jane Birkin pada waktu itu.



Setelah bertahun-tahun berselang, perempuan kelahiran London yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di Prancis ini menderita stroke pada 2021. Ia terpaksa membatalkan beberapa konser pada tahun itu karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk tampil.

Tidak sampai di situ, penyanyi bernama lengkap Jane Mallory Birkin ini juga kembali membatalkan pertunjukannya pada Maret lalu setelah tulang belikatnya patah. "Saya tidak sehat sama sekali, tulang belikat saya patah dan saya sangat kesakitan," katanya di kolom Telegram pada Rabu, 1 Maret 2023.



Profil Jane Birkin

Jane Mallory Birkin atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Jane Birkin lahir di London pada 14 Desember 1946. Ia merupakan putri aktris Inggris Judy Campbell dan komandan Angkatan Laut Kerajaan David Birkin. Selain penyanyi, Jane Birkin juga terkenal sebagai penulis lagu, aktris dan mantan model. Selain itu, perempuan yang menetap di Prancis sejak 1970-an ini meminjamkan namanya untuk tas Hermes Birkin.

Ia menikah dengan komposer John Barry pada 1965 dan memiliki anak bernama Kate Barry yang saat ini berprofesi sebagai fotografer. Keduanya berpisah pada 1968.

Namanya semakin dikenal karena hubungannya dengan penyanyi-penulis lagu Prancis Charles Gainsbourg. Birkin terkenal secara internasional karena duetnya dengan Gainsbourg pada 1969 lewat lagu Je t'aime moi non plus. Birkin dan Gainsbourg memiliki seorang putri yang berprofesi sebagai aktris dan penyanyi Charlotte Gainsbourg.

Setelah berpisah pada 1980, pasangan ini tetap dekat dan melanjutkan kolaborasi artistik mereka. Birkin secara kreatif terlibat dalam tiga album oleh Gainsbourg, Baby Alone in Babylone pada 1983, Lost Song pada 1987 dan Amours des feintes pada 1990. Birkin juga merilis beberapa album solo, antara lain Di Doo Dah, Ex fan des sixties dan Lolita Go Home, serta berkolaborasi dengan musisi populer lainnya, seperti Etienne Daho.

Jane Birkin menjalin hubungan baru dengan sutradara Jacques Doillon pada 1980 hingg 1991. Keduanya dikaruniai seorang anak yang kini menjadi seorang musisi, Lou Doillon.

DAILY MAIL | VARIETY

