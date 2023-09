Profil Han Ji Min Pemeran Utama Drakor Behind Your Touch, Siapa Sangka Usianya 41 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Han Ji Min menjadi salah satu aktris drama Korea atau drakor yang kehadirannya selalu dinantikan para penonton setianya. Drama terbarunya yakni Behind Your Touch yang mulai tayang sejak 12 Agustus 2023 di Netflix, dan episode terakhirnya pada 1 Oktober mendatang. Han Ji Min dalam Behind Your Touch berpasangan dengan aktor Lee Min Ki dan Suho EXO.

Awal Karier Han Ji Min

Baca Juga: 5 Rekomendasi Gaya Rambut Pria ala Bintang Drama Korea

Han Ji Min, kelahiran Heukseok-dong, Seoul, Korea Selatan, 41 tahun lalu, memulai kariernya di industri hiburan pada usia belia. Hal tersebut bermula ketika instruktur olahraga di sekolah menengahnya merekomendasikan Ji Min pada saudara iparnya yang memiliki agensi bakat.

Bermula dari itu, Han Ji Min muncul dalam iklan pertamanya pada 1998. Meskipun begitu, Han Ji Min sangat berhati-hati untuk tidak terlalu fokus pada karir modelingnya yahg dianggap dapat menghalangi pendidikannya.

Akhirnya, Han Ji Min hanya mengambil bagian dalam beberapa sampul majalah, iklan, dan video musik sampai dirinya menyelesaikan sekolah menengahnya. Beberapa tahun kemudian, pada 2003, Han Ji Min memulai debut aktingnya.

BH Entertainment adalah rumah bagi Lee Byung Hun, Go Soo, Han Ga In, Han Hyo Joo, Jin Goo, Bae Soo Bin, Ha Yeon Soo, Lee Won Geun, dan banyak lagi.

Deretan drama Korea yang pernah dibintangi Han Ji Min

Setelah peran kecil dalam All In (2003), Dae Jang Geum (2003), Han Ji Min mendapatkan peran terobosannya dalam serial balas dendam Revenge pada tahun 2005. Pencapaian ini diikuti oleh peran mengesankan lainnya dalam drama periode Capital Scandal (2007) dan Yi San (2007) 2007), drama kontemporer Cain and Abel (2009) dan Padam Padam The Sound of His and Her Heartbeats (2011), serta komedi romantis The Rooftop Prince (2012).

Han Ji Min selalu menciptakan kombinasi wajah yang sempurna di layar dengan lawan main prianya, bahkan yang lebih muda seperti Nam Joo Hyuk yang berusia 12 tahun lebih muda. Visualnya tersebut membuat Ji Min terpilih untuk peragaan busana Tokyo Girls Collection sebagai model utama pada 29 November 2021. Akhirnya, Han Ji Min berhasil menduduki peringkat 10 besar aktris Korea tercantik pada November 2021.

Terbaru, Han Ji Min juga dikenal semakin meluas melalui aktingnya dalam drama Korea Behind Your Touch (2023), Behind Every Star (2022), dan Yonder (2022).

Penghargaan yang diperoleh Han Ji Min

Dilansir dari laman resmi BH Entertainment, agensi yang menaungi Han Ji Min, penghargaan yang diperolehnya sejak 2004 di antaranya:

2018

- Penghargaan Asosiasi Produser Film Korea ke-5 'Aktris Terbaik'.

- Wanita ke-19 di Festival Film Korea 'Aktris Terbaik'.

- Penghargaan Film Blue Dragon ke-39 'Aktris Terbaik'.

- Penghargaan Pembuat Film Wanita Terbaik Tahun Ini.

- Penghargaan Asosiasi Kritikus Film Korea ke-38 'Aktris Terbaik'.

- Aktris Terbaik' Festival Film Asia London ke-3.

- Penghargaan Bintang Marie Claire Asia ke-6 'Penghargaan Marie Claire'.

2012-2017

- Festival Sinema Emas ke-37 'Aktris Pendukung Terbaik' (2017).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Festival Sinema Emas ke-35 'Aktris Pendukung Terbaik' (2015).

- KOPA & NIKON Press Photo Awards ke-3 'Aktris Paling Fotogenik' (2014).

- SBS Drama Awards 'Penghargaan Keunggulan Teratas, Aktris dalam Drama Spesial' (2012).

- SBS Drama Awards 'Penghargaan Pasangan Terbaik' (2012).

- Penghargaan Drama SBS '10 Bintang Teratas' (2012).

- Penghargaan Bintang K-Drama Pertama 'Penghargaan Keunggulan, Aktris' (2012).

- Penghargaan Aktris Terbaik Festival Drama Korea ke-6 (2012).

- Penghargaan Drama Internasional Seoul ke-7 'Aktris Korea Luar Biasa' (2012).

- Penghargaan Pilihan Mnet 20 ke-6 'Bintang Drama Wanita 20-an' (2012).

- Hari Wajib Pajak ke-46 'Penghargaan Presiden Sebagai Wajib Pajak Teladan' (2012).

2004-2011

- Penghargaan Festival Model Asia ke-6 'Penghargaan Bintang Populer BBF' (2011).

- Pujian Menteri Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (2009).

- KBS Drama Awards 'Penghargaan Pasangan Terbaik' (2007).

- Penghargaan Drama KBS 'Penghargaan Keunggulan, Aktris' (2007).

- Penghargaan Drama KBS 'Penghargaan Keunggulan, Aktris' (2007).

- Penghargaan Drama KBS 'Aktris Pendatang Baru Terbaik' (2005).

- KBS Drama Awards 'Penghargaan Pasangan Terbaik' (2005).

- KBS Drama Awards 'Aktris Terbaik dalam Satu Babak/Drama Spesial' (2004).

Pilihan Editor: Drakor Behind Your Touch Kisah Han Ji Min sebagai Dokter Hewan Kocak, Begini Sinopsisnya