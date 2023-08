Liam Payne Genap 30 Tahun, Ini Jejak Bermusik Salah Satu Eks One Direction

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liam Payne dikenal sebagai salah satu anggota grup One Direction yang memulai debutnya pada 2010 di London. One Direction beranggotakan Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan dan Louis Tomlinson.

One Direction menjadi salah satu grup musik terpopuler di dunia beberapa tahun lalu dengan lagu-lagu unik mereka. Namun, pada tahun 2015, Zayn keluar dari grup, dan 4 anggota lainnya memutuskan untuk berhenti pada tahun berikutnya. Menyusul bubarnya One Direction, sebagian besar anggota band menikmati karier yang sukses dengan sejumlah lagu hits.

Liam Payne memulai karir solonya pada 2018 setelah One Direction bubar dengan single pertamanya Strip That Down yang berhasil hits di seluruh pendengar musik di dunia.

Awal bermusik Liam Payne

Liam lahir pada 29 Agustus 1993 di Wolverhampton, West Midland, Inggris. Orang tuanya bernama Geoff dan Karen Payne. Liam Payne memiliki dua kakak perempuan, Nicola dan Ruth. Sejak usia 6 tahun Liam menunjukkan tanda-tanda bakat musik tetapi dirinya telah bertekad untuk menjadi pelari Olimpiade, sehingga saat itu Liam bergabung menjadi anggota Wolverhampton dan Bilston Athletics Klub.

Liam bersekolah di St Peter's Collegiate School di mana dia memperoleh 11 GCSE yang mengesankan, sebelum kemudian melanjutkan ke kampus Paget Road di Wolverhampton College, tempat dia belajar teknologi musik. Pada usia 12 tahun, Liam adalah anggota Pink Productions Theatre Company, di mana ia berperan sebagai Tony Manero selama produksi Saturday Night Fever.

Pada usia 14 tahun Liam memutuskan untuk fokus total pada nyanyiannya, meski dirinya juga tetap mencintai klub sepak bolanya, West Bromwich Albion.

Liam Payne memulai karirnya dengan mengikuti audisi untuk The X Factor dua kali, yakni pertama kali pada tahun 2008. Awalnya, Liam hanya sampai pada babak panggung rumah juri dan kemudian dipulangkan. Lalu, Liam mengikuti audisi yang kedua kalinya pada tahun 2010 di mana dirinya diberi kesempatan membentuk boy band bersama Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles dan Zayn Malik.

Selama masa audisi, Liam dibimbing oleh Simon Cowell. Sebelum audisi kedua, Liam Payne sempat menempuh pendidikannya di Sekolah Teknologi Musik. Selama masa karantina One Direction di The X Factor, Liam Payne sering menjadi vokal utama dan bernyanyi solo di setiap penampilannya.

Boy band One Direction, berada diurutan kelima dalam daftar Top Money-Makers versi Billboard dengan pengumpulan uang 24,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 323 miliar. rollingstones.com

Karir Liam Payne melejit bersama One Direction

Liam Payne menjalani karirnya bersama One Direction setelah ajang The X Factor hingga grup musik satu ini menjadi boyband terbesar di dunia. One Direction sukses merilis lima album studio dan memenangkan lebih dari 200 penghargaan di seluruh dunia.

Grup musik ini juga meraih 4 lagu Nomor 1 Inggris, termasuk lagu What Makes You Beautiful, Little Things, One Way Or Another dan Drag Me Down.

Setelah Zayn Malik meninggalkan grup pada tahun 2015, Liam, bersama Harry, Niall, dan Louis, melanjutkan band selama satu tahun lagi, merilis album terakhir mereka Made In The AM sebelum memulai jeda pada tahun 2016. Lalu, Liam menandatangani kontrak rekaman solo pertamanya dengan Republic Records pada bulan Oktober 2016.

Perjalanan Liam Payne pasca One Direction

Keputusan Liam Payne untuk keluar dari One Direction dan berkarir solo berbuah manis setelah menandatangani kontrak dengan Capitol Records UK pada tahun 2016. Dilansir dari rollingstone.com, Liam merilis single debutnya Strip That Down yang menampilkan Quavo.

Single ini menjadi hits di seluruh dunia, hingga menduduki puncak tangga lagu Amerika Serikat dan berhasil mencapai lebih dari 10 juta penjualan di seluruh dunia.

Lagu ini mendapatkan sertifikasi Platinum di lima negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Strip That Down juga merupakan salah satu single dengan penjualan terbesar pada tahun 2017, serta single solo dengan penjualan terbesar dari anggota One Direction saat ini.

Liam juga berkolaborasi dengan beberapa artis terkenal di dunia musik pop saat ini, termasuk superstar DJ/produser Zedd di Get Low dan yang terbaru J Balvin, megabintang Amerika Latin yang bergabung dengan Liam Payne untuk single hits berjudul Familiar.

Lagu ini berhasil menduduki selama 16 minggu di tangga lagu single Inggris dan telah diputar lebih dari 110 juta kali di Spotify dan dinobatkan sebagai Lagu Latin Pilihan untuk Liam di Teen Choice Awards 2018.

Pada tahun 2018, Liam merilis duetnya dengan Rita Ora dalam lagu berjudul For You. For You menjadi sepuluh hits teratas Inggris yang berhasil menduduki selama 17 minggu di tangga lagu single Inggris dan ditampilkan di soundtrack resmi serial film Fifty Shades Freed.

Lalu, Agustus 2018, Liam merilis EP debutnya berjudul First Time. Rilisan 4 lagu ini mencakup singel utama dan judul lagu yang menampilkan French Montana. EP ini disambut dengan kegembiraan dan pujian yang luas para penggemar musik di seluruh dunia, termasuk penggemar Liam Payne selama di One Direction.

Liam merilis lagu Natal pertamanya pada tahun 2019, sebuah lagu berjudul All I Want (For Christmas) yang merupakan single pertama dari album solo debutnya. Setahun kemudian pada tahun 2020, Liam bekerja sama dengan bintang TikTok Dixie D'Amelio untuk merilis lagu hit Natal lainnya, kali ini lagu berjudul Naughty List.

Dilansir dari planetradio.uk, kabar terbaru Liam Payne pada Juli 2023, dirinya memposting video YouTube di mana dirinya secara terbuka bercerita tentang menghabiskan 100 hari di pusat perawatan di Louisiana, setelah menjadi seseorang yang tidak terlalu dikenali lagi.

Liam membuka tentang hubungannya dengan putranya Bear dalam video tersebut, serta meminta maaf kepada rekan-rekannya di One Direction atas komentarnya selama berada di podcast Logan Paul.

Dalam video candid tersebut, Liam mengungkapkan bahwa dirinya sekarang berada di tempat yang lebih baik dan memiliki pegangan hidup yang lebih baik selepas episode One Direction.

