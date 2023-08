Tiket Fan Meeting Taecyeon Sudah Dijual Hari Ini, Segini Harga dan Benefitnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup K-pop 2PM sekaligus aktor, Ok Taecyeon akan menyapa penggemarnya di Indonesia lewat fan meeting pada Sabtu, 21 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB. Acara bertajuk 2023 OK TAECYEON IN JAKARTA: SpecialTY ini akan digelar di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan.



Penjualan Tiket Fan Meeting Taecyeon

Para penggemar sudah bisa membeli tiket fan meeting Taecyeon mulai Senin, 28 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB melalui website oktaecyeoninjkt.com. Sejauh pantauan Tempo hingga berita ini ditulis, seluruh kategori tiket masih tersedia.

"Kami sangat menyarankan Anda untuk memperoleh tiket hanya dari mitra penjualan tiket kami yang resmi untuk menghindari ketidaknyamanan atau potensi penipuan," tulis KIG Live selaku promotor acara ini, di Instagram.



Harga Tiket Fan Meeting Taecyeon dan Benefitnya

Tiket fan meeting Taecyeon terdiri dari 3 kategori dengan kisaran harga mulai dari 1 hingga 2 jutaan rupiah. Masing-masing kategori akan mendapatkan benefit berbeda. Berikut detail harga dan benefitnya.

VIP (Rp 2.550.000)

- Photo Group 10:1

- Polaroid Photo (6 orang)

- Signed Poster (120 orang)

- Goodbye Session

- Photo Card

GOLD (Rp 1.850.000)

- Polaroid Photo (4 orang)

- Signed Poster (60 orang)

- Goodbye Session

- Photo Card

SILVER (Rp 1.550.000)

- Signed Poster (20 orang)

- Goodbye Session

- Photo Card

Harga di atas belum termasuk pajak 15 persen dan biaya admin 5 persen. Seluruh pembeli tiket akan mendapatkan nomor kursi yang diatur oleh sistem saat pembelian. Jumlah maksimum pembelian tiket adalah 4 orang per KTP yang didaftarkan. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperbolehkan untuk memasuki area acara.



Taecyeon Dikenal sebagai Penyanyi dan Aktor Korea Selatan

Taecyeon merupakan artis Korea Selatan serba bisa yang dikenal karena bakatnya di bidang musik dan akting. Pria 34 tahun ini adalah anggota grup K-pop 2PM, yang dikenal dengan lagu-lagu hits seperti My House dan Hands up. Akting Taecyeon bersinar dalam drama dan film, termasuk Vincenzo, Bring It On, Ghost, Secret Royal Inspector and Joy, Save Me, Dream High, dan yang terbaru Heartbeat.

