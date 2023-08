The Wheel of Time Season 2 Lanjutkan Petualangan Rosamund Pike dan Titisan Sang Naga Melawan Kegelapan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Wheel of Time Season 2 dijadwalkan rilis pada 1 September 2023. Film ini diadaptasi dari novel karangan Robert Jordan. The Wheel of Time sendiri menceritakan tentang perang melawan kegelapan, termasuk para Trolloc yang merupakan pasukan dari The Dark One dan para bawahannya.

Melansir dari aboutamazon.com, syuting The Wheel of Time Season 2 dilakukan di Republik Ceko, Moroko, dan Italia. Para pemeran utamanya masih sama seperti season 1, yakni Rosamund Pike sebagai Moiraine Damodred, Daniel Henney sebagai Lan Mandragoran, Josha Stradowski sebagai Rand al’Thor, Zoë Robins sebagai Nynaeve al'Meara, Madeleine Madden sebagai Egwene al'Vere, Marcus Rutherford sebagai Perrin Aybara, Dónal Finn sebagai Mat Cauthon, dan Ceara Coveney memerankan Elayne Trakand.

Pada season satu, diceritakan seorang Aes Sedai bernama Moraine Damodred Sedai sendiri merupakan sekumpulan penyihir yang berbasis di menarah putih, dan satu sama lain menyebut saudari. Pimpinan mereka bernama Siuan Sanche.

Moraine bersama pengawalnya, Lan Mandragoran, menempuh perjalanan bertahun - tahun mencari titisan naga yang dipercaya dapat memusnakan The Dark Ones. Keduanya kemudian mendatangi desa dua sungai, dimana terdapat beberapa anak muda yang diduga titisan sang naga. Mereka yakni Mat Cauthon, Rand al'Thor, Perryn Aybara, dan Egwene al'Vere.

Sayangnya kemudian desa itu diserang puluhan Trolloc, monster yang sangat ganas dan perjalanan penuh sihir melawan sang kegelapan pun dimulai. Rupanya selain empat orang itu ada Nynaeve, al'Meara, bestari atau pemimpin deaa dua sungai, yang mempunyai kemampuan luar biasa, salah satunya dalam menyembuhkan.

Prime Video telah meliris teaser The Wheel of Time Season 2 dengan tajuk "The Trolloc". Dalam video teaser nampak Moraine yang memakai gaun biru dan Nynaeve mengenakan gaun putih. Mereka bersiap berperang melawan sang kegelapan dan para pasukannya. Digambarkan juga keintensifan perang melawan Trolloc dan penyerangan oleh kerajaan yang juga mempunyai kemampuan sihir. Juga nampak Rand, titisan Sang Naga, yang diikat di atas ketinggian.

Prime Video dalam unggannya di Twitter juga menuliskan "pertempuran terakhir akan datang" yang menandakan para karakter akan berperang penuh demi menyelamatkan dunia dari kegelapan. The Wheel of Time Season 2 ini bakal tayang di Prime Video pada 1 September 2023 di 240 negara.

Dilansir dari laman Collider.com, The Wheel of Time season 2 akan memiliki 8 episode dengan masing-masing episode berdurasi 54-62 menit. Sejauh ini baru diketahui judul untuk episode pertama serial fiksi ini yaitu A Taste of Solitude yang ditulis oleh Amanda Kate Shuman. Trailer pertama untuk The Wheel of Time season 2 telah dirilis pada 19 Juni 2023 lalu.

