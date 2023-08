Felicya Angelista Menangis Datangkan EXO Nanti Malam: Ini Mimpi yang Jadi Nyata

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Felicya Angelista, artis dan pemilik usaha skin care, Scarlett mengungkapkan kebahagiaannya dapat mendatangkan seluruh member EXO ke Indonesia. Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kai, dan Sehun akan datang dalam Meet and Greet yang bertajuk Scarlet x EXO Glow to You dan berlangsung nanti malam, Ahad, 27 Agustus 2023 di Beach City International Stadium, Jakarta.

Dalam Meet and Greet ini, semua personel EXO akan diperkenalkan sebagai Glow Ambassador Scarlett yang baru. Kedatangan mereka akan menuntaskan kerinduan para EXO-L, julukan fandom EXO itu, untuk bertemu kesemua personel secara langsung.

Datangkan EXO ke Indonesia, Felicya Angelista Wujudkan Mimpi

"Ini benar-benar bikin air mataku netes. Bahkan sekarang bisa ngebawa mereka datang ke Indonesia untuk ketemu kangen sama EXO-L dan sahabat Scarlett itu juga mimpi yang jadi nyata," kata Felicya dalam unggahan vlog di akun Instagramnya, Sabtu, 26 Agustus 2023.

Ia mengaku, salah satu mimpinya bisa berkolaborasi dengan EXO dapat terwujud. "Puji Tuhan, Tuhan benar-benar baik banget. Aku ngerasa semua penyertaan Tuhan nyata di project collabs ini ini. Mulai dari aku berangkat ke Korea untuk meeting, nemenin foto dan video shoot member EXO, bahkan melihat sendiri pakai mata kepala aku kalau mereka sesuka itu sama produk Scarlett," katanya dengan suaranya terdengar tercekat.

Gawe besar yang dilakukan Felicya bersama suaminya, aktor, Caesar Hito benar-benar menghabiskan energinya. Ia tak ingin hajatan besar nanti malam benar-benar bisa memuaskan hati para EXO-L, sahabat Scarlett, dan terutama member EXO. "Sampai-sampai aku dan juga Hito harus micro managing demi mastiin semua persiapan dan timeline itu tetap on track," katanya.

Ingin Puaskan Hati EXO-L dan Member EXO

Ibu dua anak ini mengakui, untuk hajatan besar ini, benar-benar menguras energi dan air matanya. Fisiknya jatuh di tengah persiapan ini. "Tapi aku tahu enggak ada kesuksesan yang didapatkan tanpa air mata. Ini juga bukan air mata kesedihan tapi air mata kebahagiaan dan air mata kebanggaan," ujarnya.

Ia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk EXO-L. "Aku akan terus melakukan bagianku yang terbaik. Aku percaya Tuhan akan melakukan bagian-Nya yang terbaik buat kita semua," ucapnya. "The wait is over, enjoy the show."

Fellicya Angelista bersama suaminya, Caesar Hito menjadi simbol kesuksesan pesohor di usia muda. Felicya, 28 tahun, melakukan tranformasi dari host Dahsyat, aktris sinetron dan film, kini bersalin menjadi pengusaha di bisnis skincare dengan omset miliaran rupiah. Ia bisa menarik artis K-Pop menjadi brand ambassadornya mulai dari Song Joong Ki, TWICE, dan kini EXO.

