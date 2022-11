Demi Keselamatan, Felicya Angelista Ubah Lokasi dan Batasi Meet and Greet Song Joong Ki

TEMPO.CO, Jakarta - Lokasi acara meet and greet Song Joong Ki pada Sabtu, 26 November 2022 di Mal Central Park, Jakarta akan dipindahkan. Felicya Angelista, pemilik produk kecantikan Scarlett yang mengundang Song Joong Ki, mengungkapkan keputusan ini diambil setelah menerima banyak masukan dari para penggemar dengan mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan seluruh pihak.

"Setelah berdiskusi dengan semua pihak, akhirnya kita semua sepakat dan mengambil keputusan untuk memindahkan venue meet and greet Song Joong Ki oppa," kata Felicya Angelista dalam video yang diunggah di Instagram pada Senin, 7 November 2022. "Ini untuk kebaikan bersama, untuk keselamatan semuanya juga, jadi kita memindahkan venue."

Berkaca dari acara fan meeting Sehun EXO pada akhir pekan lalu di lokasi yang sama. Kedatangan salah satu anggota grup K-pop EXO itu dalam rangka menghadiri acara yang digelar oleh salah satu produk kecantikan bertajuk Whitelab: One Memorable Day with Scientist Ganteng Oh Sehun. Namun, acara tersebut justru menimbulkan kekecewaan lantaran penampilan Sehun di atas panggung dipercepat menjadi hanya 10 menit karena situasi tidak kondusif dan berujung permintaan maaf dari Whitelab.

Ribuan penggemar Oh Sehun menghadiri acara temu penggemar yang diselenggarakan sebuah produk kecantikan di Central Park Mall, Jakarta Barat, Ahad, 6 November 2022. Sebelumnya polisi juga membubarkan konser Berdendang Bergoyang Festival karena over kapasitas dan konser NCT 127 hari pertama setelah 30 penonton pingsan. Twitter

Tidak ingin kejadian tersebut terulang, Felicya dan suaminya, Caesar Hito juga memutuskan untuk membatasi penggemar yang ingin menghadiri meet and greet Song Joong Ki. "Karena perpindahan venue ini, kita di sini mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk para sahabat Scarlett karena yang tadinya acara meet and greet Song Joong Ki oppa ini terbuka untuk umum, semua masyarakat umum bisa datang langsung, cuma karena perindahan venue akhirnya kita memutuskan untuk membatasi jumlah yang hadir dan ini benar-benar sangat terbatas," kata Felicya.

Untuk saat ini, Felicya belum mengumumkan lokasi baru yang akan menjadi tempat acara meet and greet Song Joong Ki. Ia memastikan akan segera mengumumkannya melalui media sosial.

Keputusan ini disambut positif oleh netizen meski ada sedikit rasa kecewa. Mereka juga mengapresiasi Felicya dan tim Scarlett yang mau menerima masukan dari penggemar. "Ini lebih baik kak.. belajar dari acara sebelah ya," tulis @dhe***. "Keputusan yang bijak, tapi saran aja mungkin supaya fans ga terlalu kecewa banget kalau bisa sih live di IG ya kak pas acara Song Joong Ki," tulis @ame***. "Nah gini tuh jadi owner open minded terima masukan dari fans karena fans lebih tau seberapa besar power idola mereka, sukses kak M&G nya tetap kondusif ya," tulis @femm***.

