Lee Yoo Bi, Aktris yang Perankan Trainee Idol dalam Drama Korea 7 Escape

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun ini, Lee Yoo Bi memiliki salah satu proyek drama Korea yang akan tayang di SBS. Drama tersebut berjudul 7 Escape yang akan tayang pada 15 September mendatang.

Kisah 7 Escape memiliki cerita tentang tujuh tokoh atau karakter yang terlibat dalam hilangnya seorang gadis muda. Drama ini disutradarai oleh Joon Dong Min dan ditulis oleh Kim Soon Ok.

Lee akan berperan sebagai perempuan cantik yang memiliki profesi sebagai trainee idola dan bintang kampus, Han Mo Ne. Han digambarkan hidup dari keluarga yang kaya raya. Bukan hanya kaya, Han juga terkenal memiliki pesona dan bakat yang luar biasa.

Dibalik hidupnya yang sempurna di mata banyak orang, nyatanya Han Mo Ne memiliki sebuah kelemahan yang fatal, yaitu kebohongan.

Dilansir dari Soompi, pada titik tertentu, hidup Han Mo Ne yang penuh kebohongan mulai tidak terkendali. Pada drama ini, Lee Yoo Bi akan memperlihatkan kerumitan karakter Han Mo Ne karena memiliki banyak hasrat dan sisi gelap.

Profil Lee Yoo Bi

Lee Yoo Bi adalah aktris Korea Selatan yang lahir pada 22 November 1990 di Seoul. Ia memiliki kakak perempuan bernama Lee Da in. Dia adalah anak dari aktor Kyeon Mi Ri dan Im Young Gyu. Sebab itu, ia telah memiliki koneksi yang kuat untuk memasuki industri hiburan sejak kecil.

Sama seperti kedua orang tuanya, Lee memiliki minat dan bakat yang besar terhadap akting. Keinginannya muncul ketika mengikuti kelas musik dan vokal di SD. Pada awalnya, sang ibu tidak menyetujui keinginannya untuk masuk ke industri hiburan. Seiring waktu, orang tuanya pun luluh dan mendukungnya.

Ia memulai debutnya dalam sitkom berjudul Vampire Idol pada 2011. Saat itu, ia ditunjuk sebagai pemeran pendukung dan menunjukkan akting yang baik. Walaupun kecintaannya terhadap akting sangat besar, ia tidak meninggalkan pendidikannya. Ia berkuliah di Ewha Womans University.

Berkat kegigihannya di dunia akting, Lee berhasil memenangkan kategori 20’s Booming Star-Female di Mnet 20’s Choice Awards 2013. Setahun kemudian, Lee juga memenangkan Best New Actress pada Apan Star Awards 2014. Setelah meraih banyak penghargaan, Lee Yoo Bi sering muncul di banyak serial televisi. Diambil dari Gluwee, ia berhasil mendapatkan peran utama pertamanya pada 2015. Saat itu, ia berperan dalam The Scholar Who Walks the Night sebagai Jo Yang Seon atau Seo Jin.

Bukan hanya serial televisi alias drama Korea, Lee Yoo Bi juga merambah ke dunia perfilman. Ia memulai debut film pada The Royal Taylor sebagai pemeran pendamping pada 2014. Pada 2020, ia diberi kesempatan untuk menjadi pemeran utama dalam film Best Friend sebagai Lee Eun Jin. Beberapa film yang pernah dibintanginya, yaitu Twenty dan Dream.

Daftar Drama yang Dibintangi Lee Yoo Bi

-Vampire Idol

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

-The Innocent Man

-Pinocchio

-The Scholar Who Walks the Night

-Somehow 18

-A Poem a Day

-Yumi’s Cells

-The Penthouse Season 3: War in Life

-7 Escape

SOOMPI | GLUWEE | MY DRAMALIST

Pilihan editor: Drama Korea 7 Escape Rilis Teaser Perdana Orang-orang yang Terjebak di Pulau Terkutuk