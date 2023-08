6 Profil Aktor dan Aktris Korea Selatan yang Beroleh Gelar Chungmuro

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para pecinta drama atau film Korea Selatan pasti sudah tidak asing dengan nama-nama aktor atau aktris yang populer pada saat ini.

Di Korea Selatan, aktor dan aktris yang telah memiliki berbagai pengalaman dan penghargaan bergengsi di bidang akting akan mendapatkan gelar Chungmuro. Gelar tersebut dapat menandai para bintang yang filmnya berhasil masuk di jajaran box office Korea. Biasanya, aktor atau aktris yang mendapatkan gelar ini memiliki karakter yang berbeda di setiap perannya.

Dilansir dari Rolling Stone, kata Chungmuro sebenarnya berasal dari sebuah tempat yang melahirkan film-film Korea. Chungmuro berlokasi di jalan utara sungai Han, Seoul. Saat 1960, daerah Chungmuro dipenuhi oleh perusahaan film Korea, bioskop, perusahaan produksi. Tempat tersebut menjadi tempat bersejarah bagi dunia perfilman Korea.

Namun, sayangnya, ketenaran Chungmuro turun akibat banyaknya perusahaan dan studio film yang pindah ke Gangnam pada 1990-an.

Profil Aktor dan Aktris yang Mendapat Gelar Chungmuro

1. Jun Ji Hyun

Jun Ji Hyun adalah salah satu aktris pada list teratas yang mendapatkan gelar Chungmuro. Jun mendapatkan puncak popularitas ketika memainkan film My Sassy Girl pada 2001. Tak hanya di Korea, Jun Ji Hyun melebarkan sayapnya dengan bermain film Blood: The Last Vampire dan mendapatkan pujian dari para kritikus pada 2006.

2. Park Seo Joon

Aktor kelahiran 1988 ini memulai kariernya dengan muncul di video musik I Remember milik Bang Yong Guk pada 2011. Lalu, dia muncul di beberapa drama, seperti Dream High, Pots of Gold, Kill Me Heal Me, dan She Was Pretty. Park Seo Joon meraih popularitas berkat Fight for My Way dan Itaewon Class. Berkat aktingnya yang luar biasa, ia ditawari untuk bermain film The Marvels.

3. Kim Tae Ri

Aktris yang sempat berkuliah di Kyung Hee University ini juga menjadi salah satu aktris yang mendapat gelar Chungmuro. Setelah lulus kuliah, ia memilih untuk menjadi aktris. Saat ini, ia sudah banyak memerankan film dan drama, seperti The Handmaiden, Little Forest, Twenty Five Twenty One, dan Revenant.

4. Kang Dong Won

Kang Dong Won pertama kali memulai karier dalam industri film dengan proyek Too Beautiful to Lie. Ia menjadi salah salah satu aktor ternama Korea Selatan sejak memenangkan penghargaan sebagai Best New Actor di Critics Choice Awards pada 2004. Film yang pernah dimainkannya, yaitu Monday Thursday, The Priests, Peninsula, dan Broker.

5. Han Hyo Joo

Sejak remaja, Han Hyo Joo telah aktif mengikuti kontes kecantikan yang diselenggarakan Binggrae. Namun, setelah itu ia memutuskan untuk fokus terhadap karier aktingnya. Film dan drama yang pernah dimainkannya, yaitu The Beauty Inside, The Pirates 2: The Last Royal Treasure, W, dan Happiness.

6. Lee Jung Jae

Lee Jung Jae dikenal telah menjadi aktor A-list Korea Selatan selama bertahun-tahun. Saat ini, ia menjadi sorotan fans internasional karena perannya dalam drama Squid Game pada 2021. Dikutip dari Britannica, film Lee yang berhasil masuk ke dalam hit box office, yaitu Oh! Brothers dan Typhoon.

