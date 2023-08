11 Tahun Pacaran, Sooyoung SNSD Ungkap Perhatian yang Selalu Diberikan Jung Kyung Ho

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus aktris Korea Selatan, Sooyoung SNSD mengungkapkan bagaimana sang kekasih, Jung Kyung Ho begitu perhatian terutama soal kariernya di dunia hiburan. Jung Kyung Ho yang menjadi penggemar setia, mengikuti drama Sooyoung yang baru saja tamat, Not Others.

Dalam drama Not Others, Sooyoung berperan sebagai Jin Hee, seorang pemimpin tim patroli kantor polisi yang tinggal bersama ibunya. Keduanya sering berdebat karena berbeda pendapat yang berujung pertengkaran. Meski begitu, hubungan keluarga mereka sangat kuat dan tak terpisahkan.

Menurut Nielsen Korea, episode terakhir Not Others mengumpulkan rata-rata rating pemirsa nasional sebesar 5,5 persen, menandai skor terbaik pribadi drama itu sendiri. Drama ini ditayangkan perdana dengan rata-rata rating nasional sebesar 1,3 persen dan terus mencetak peringkat terbaik pribadi baru di setiap episode, kecuali episode 10.



Jung Kyung Ho Selalu Kirim Pesan ke Sooyoung Setelah Episode Baru Not Others Tayang

Anggota grup Girls' Generation atau SNSD itu mengatakan Jung Kyung Ho yang juga merupakan aktor selalu bertanya mengenai rating setiap episode dari Not Others. "Jung Kyung Ho sangat menyukai Not Others. Dia sangat memperhatikanku dan lebih memedulikan rating daripada aku. Setiap pagi dia mengirimiku pesan, 'Berapa rating pemirsa hari ini?'," kata Sooyoung pada Kamis, 24 Agustus 2023.

Selain itu, Jung Kyung Ho juga kerap bertanya kepada Sooyoung tentang episode selanjutnya. Bentuk perhatian dari Jung Kyung Ho tersebut membuat Sooyoung senang. “Saya sangat bersyukur ada seseorang yang lebih peduli dari saya terhadap hasil kerja keras dan banyak pemikiran saya," kata Sooyoung.



Jawaban Sooyoung saat Ditanya Soal Rencana Menikah dengan Jung Kyung Ho

Selama ini banyak penggemar yang sudah menantikan Sooyoung dan Jung Kyung Ho menikah. Di usia pacaran yang sudah mencapai 11 tahun ini, mereka belum mau membahas rencana pernikahan kepada publik. "Jika ada kabar baik, saya akan memberi tahu wartawan terlebih dahulu," kata Sooyoung.



Dukungan dari Anggota SNSD untuk Sooyoung

Selain dari kekasihnya, Sooyoung juga mendapat dukungan dari anggota SNSD. juga sangat membantu. "Yoona dan Yuri juga mengirimi saya (reaksi terhadap drama tersebut), dan Tifanny meminta saya untuk menunggu sebentar, mengatakan bahwa dia adalah tipe orang yang menonton ketika semuanya keluar," kata Sooyoung.

