Lagi Hits! Berikut Profil Aespa, Girl Group Asal Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aespa merupakan salah satu girl group asal Korea Selatan yang memulai debut pada tahun 2020. Aespa beranggotakan 4 orang di bawah naungan SM Entertainment. Karirnya melejit setelah merilis Black Mamba yang berhasil menggaet lebih dari 100 juta penonton melalui YouTube. Dilansir dari soompi.com, Aespa menjadi The Next Generation Leaders tahun 2022. Namun, sebelumnya Aespa juga pernah berkolaborasi dengan idol senior, BoA.

Pada tahun 2000 silam, di usia 13 tahun, BoA menjadi artis solo pertama yang debut bersama SM Entertainment. Bertahun-tahun kemudian, muncul Aespa sebagai idol grup K-pop terbaru dengan anggota Karina (21), Giselle (21), Winter Aespa (21), dan Ningning (19) yang ternyata tumbuh dengan mendengarkan musik-musik karya BoA.

Baru-baru ini, mereka telah bekerjasama menghadirkan warna musik baru bersama Karina dan Winter yang bergabung dengan BoA di supergrup Got the Beat bersama Taeyeon dan Hyoyeon dari Girls' Generation. Termasuk remake dari K-pop klasik "Dreams Come True" yang diproduksi oleh BoA. Selain mereka, kolaborasi ini juga menggandeng Seulgi dan Wendy dari Red Velvet, dua girl grup aktif SM Entertainment lainnya.

Aespa menjadi The Next Generation Leaders

Aespa dinobatkan sebagai salah satu dari 10 Next Generation Leaders oleh majalah TIME dalam daftar terbaru dirilis pada 12 Mei 2022. Dilansir dari koreaboo.com, majalah tersebut menampilkan Aespa pada April 2022 ketika mereka menjadi girl grup Korea pertama yang perform di panggung utama di Festival Musik Coachella.

Selain penampilan yang memukau dalam Festival Musik Coachella, majalah tersebut juga mengangkat kesuksesan global Aespa dengan diskografi yang masih sekecil itu. Mini album pertama mereka, Savage, debut di Nomor 20 di Billboard 200. Tak berhenti sampai di situ, video musik debut Aespa Black Mamba juga melampaui 100 juta penayangan lebih cepat daripada yang lain.

Majalah TIME telah merilis daftar trendsetter dan pelopor sejak 2014. Sembilan lainnya selain aespa yang disebutkan dalam daftar termasuk pemimpin redaksi Kyiv Independent Olga Rudenko, Jonathan Bailey dari Bridgerton, YouTuber Deepica Mutyala, musisi CKay, barista Jaz Brisack, konservasionis Rinzin Phunjok Lama, anggota parlemen termuda Mongolia Bolor-Erdene Battsengel, Direktur Kreatif Salvatore Ferragamo, Maximilian Davis, dan queer, trans-feminin, aktor-penulis drama Muslim Bilal Baig.

Rilis album My World pada 2023

Album ketiga Aespa berjudul My World rilis pada Mei 2023. Dikutip dari billboard.com, album ketiga Aespa rilis bersamaan dengan teaser yang menampilkan Giselle, Karina, NingNing, dan Winter dengan pakaian putih yang dikelilingi oleh lanskap berbatu serta lokasi gersang lainnya. Terdapat instrumen berbasis gitar memudar menjelang akhir trailer singkat, saat NingNing dengan hati-hati menyanyikan judul single pra-rilis, Welcome To My World.

Welcome to My World yang baru saja dirilis berhasil menorehkan sejarah baru di kancah musik K-pop. Album ini terjual lebih dari 1,37 juta kopi pada hari pertama peluncurannya. Pencapaian tersebut menjadi angka tertinggi yang pernah ada untuk girl grup K-pop manapun. Selain itu, karya Aespa juga semakin melejit menduduki puncak chart album teratas melalui iTunes di 20 wilayah di seluruh dunia. Termasuk Jepang dan Finlandia.

Rilisnya My World akan menandai album kedua Aespa setelah perilisan Girls pada tahun 2022. Set tersebut menempati peringkat nomor 3 di semua genre Billboard 200 dan berhasil bertahan hingga total tiga minggu di tangga lagu. Girl grup K-Pop satu ini juga baru saja merilis single Hold On Tight, yang muncul di soundtrack film asli Tetris.

Pilihan Editor: Winter Aespa Mendapat Ancaman Pembunuhan, Agensi Beri Langkah Tegas