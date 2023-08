Ultah ke-30, Tina Toon Kenang Kariernya dari Artis Cilik hingga Jadi DPRD DKI

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agustina Hermanto alias Tina Toon merayakan ulang tahun ke-30 pada Minggu, 20 Agustus 2023. Tahun ini terasa begitu spesial karena Tina Toon merayakan pertambahan usia bersama suaminya, Daniel yang baru dinikahinya pada Juli lalu.

Tina Toon mendapat kejutan dari suami dan keluarganya. Bertema Barbie, Tina Toon tampil mengenakan dress berwarna pink menyala dengan gaya rambut dicepol dua. "HAPPY BESDEY TO ME GA TUHHH. Ulang tahun ke 30 berasa kayak ke 13," tulis Tina Toon di Instagram pada Senin, 21 Agustus 2023.

Tina Toon merayakan ulang tahun ke-30 bersama suami dan keluarganya pada Minggu, 20 Agustus 2023. (Instagram/@tinatoon101)

Tina Toon Rangkum Perjalanan Hidupnya sebagai Artis Cilik

Bersamaan dengan hari ulang tahunnya, Tina Toon sengaja merangkum perjalanan hidupnya sejak lahir hingga dikenal sebagai artis cilik berkat lagu Bolo-Bolo dengan gerakan leher yang khas. Ia membuat video singkat berisi foto masa kecil dan video penampilannya di berbagai acara.

"Sampe masih ada dokumentasi aku syut sinetron dan film Tina Toon dan Lenong Bocah. Tapi ada foto-foto yang mama aku kumpulin pas jadi penyanyi cilik dan gongnya pas duet sama Mba Inul Joget Duet Maut," tulis Tina Toon.



Penampilan Tina Toon memeriahkan perayaan tahun baru Imlek 2568 bertajuk Shanghai Broadway di Mal Ciputra Jakarta, 12 Januari 2017. TEMPO/Nurdiansah

Penampilan Tina Toon Mulai Berubah Sejak Remaja



Beranjak remaja, Tina Toon mulai mengubah penampilannya dan melanjutkan kariernya sebagai penyanyi sampai mendapatkan rekor MURI. "Lanjut pas remaja sempet bikin album I Love Music di mana aku tetiba kurus di mata orang (padahal perjuangan hehe) trus bikin album mandarin sampe dapet MURI karena launching dalam air (aquarium seaworld)," tulisnya.

Tina Toon harus melakukan usaha keras untuk bisa mendapatkan tubuh yang ideal. Keberhasilan yang diraihnya saat ini membuat Tina Toon menjadi lebih percaya diri. "Aku ada dokumentasi lagi olahraga dan dance nah itu emang perjuangan untuk tubuh ideal makanya sekarang aku demen banget foto studio maupun selfie untuk apresiasi, sampe beberapa kali kalo diajak foto untuk majalah atau media heu eh aja," tulisnya.



Tina Toon Terjun ke Dunia Politik

Mantan penyanyi cilik yang juga menjadi Caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tina Toon saat mengikuti kampanye akbar di Parkir Timur, Komplek Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Ahad, 31 Maret 2019. Dalam kampanye ini, para kader dan simpatisan diajak untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf dan PDIP di Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

Perempuan dengan gelar Sarjana Komputer dan Magister Hukum ini kemudian mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama PDI Perjuangan. Pada 2019, Tina Toon terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Menurutnya ini adalah kesempatan untuk dirinya bisa membantu banyak orang yang membutuhkan.

"Aku melayani dengan sepenuh hati berjuang untuk masyarakat terutama di dapil aku soal banjir, jalanan, infrastruktur, bantuan sosial dll dan di sini aku banyak belajar tentang kehidupan, dan ketika kita bisa berguna dan berbuat untuk orang banyak yang membutuhkan rasa dan puasnya ga bisa digantikan dan dibeli dengan apapun," tulisnya.

Tina Toon mengaku sangat bersyukur dan bangga bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang menjadi inspirasinya dalam politik, entertainment, bisnis, maupun di kehidupan sehari-hari. "Terima kasih untuk keluarga dan sahabat dan orang-orang hebat yang selalu dukung aku yang ga bisa aku mention satu-satu, terutama keluarga aku papi mami ku yang selalu mendorong aku untuk melakukan hal-hal yang luar biasa tapi at the same time treat me as orang biasa yang menjadikan aku bertahan secara emosional dan mental sampe detik ini," tulisnya.

