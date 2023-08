Tak Masuk Live Show America's Got Talent 2023, Cakra Khan: Harus Latihan Lagi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Cakra Khan mengikuti ajang America's Got Talent atau AGT nampaknya harus terhenti. Sebelumnya dia sempat mencuri perhatian para juri dengan vokalnya saat membawakan lagu Make It Rain dari Ed Sheeran dan No Woman No Cry dari Bob Marley di tahap audisi.

Para juri termasuk Simon Cowell memberikan standing ovation setelah melihat penampilannya. Namun sayangnya, nama Cakra Khan tidak termasuk dalam daftar peserta yang terpilih mengikuti live show.

Penyanyi bernama Cakra Konta Paryaman itu mengungkapkan perasaan kecewa tidak berhasil melangkah ke babak selanjutnya melalui cuitan di X (dulu bernama Twitter). Dia juga meminta maaf kepada pendukunganya.

"Lihat IG AGT nampaknya aku gak masuk (live show) guys," tulisnya. "Maafin ya. Mungkin saya harus latihan lagi, keep moving forward."

Menyebut ada yang tak ingin dia di America's Got Talent

Belum diketahui alasan Cakra Khan tidak berhasil lolos ke babak live show. Namun dia menduga ada pihak yang tidak ingin dirinya tampil di ajang pencarian bakat di Amerika Serikat tersebut.

"At least saya juga bisa menyengin yang gak mau saya lanjut," tambah pria berusia 31 tahun itu.

Dukungan untuk Putri Ariani

Dalam unggahan Instagram AGT Audition menunjukkan beberapa peserta yang terpilih maju ke babak selanjutnya. Termasuk perwakilan Indonesia lainnya, yaitu Putri Ariani.

Kendati tidak berhasil masuk ke babak live show, Cakra Khan memberikan dukungannya kepada Putri Ariani. "Gas kita sekarang dukung Putri Ariani," tulisnya dengan tambahan emoticon hati.

Tetap mendapat dukungan dari penggemar

Walaupun Cakra Khan tidak berhasil di America's Got Talent, dukungan dari penggemarnya terus mengalir. Salah satunya, dari akun @drzie** yang berharap Cakra semakin dikenal di luar negeri.

"Ya jalan terus CK, lakukan banyak konser dan penampilan langsung di luar negeri. Banyak yang menunggu melihat Anda bernyanyi secara langsung. Buat banyak video musik dan sebarkan bakat Anda ke seluruh dunia," tulisnya di kolom komentar akun Instagram Cakra Khan.

Penggemar yang lainnya juga mengatakan bahwa Cakra Khan memiliki suara yang unik. "Setiap orang bisa bernyanyi tapi tidak ada yang bisa bernyanyi dari hati seperti Cakra," tulis akun @calllmei****.

"Suara yang bagus banyak banget tapi suara yang unik itu susah dicari. Semangat Cakra Khan," kata akun @gnuisa_***.

