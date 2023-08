Bintang Game of Thrones Darren Kent Meninggal dalam Usia 39 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain serial Game of Thrones, Darren Kent meninggal dalam usia 39 tahun. Darren Kent meninggal setelah mengalami masalah kesehatan jangka panjang pada Jumat, 11 Agustus 2023.

Kabar duka ini baru dikonfirmasi oleh agensinya, Carey Dodd Associates melalui pernyataan resmi di X atau yang sebelumnya dikenal dengan Twitter, Selasa 15 Agustus 2023.

"Dengan kesedihan yang mendalam kami harus memberitahu Anda bahwa sahabat dan klien kami Darren Kent meninggal dunia dengan damai pada hari Jumat. Orang tua dan sahabatnya ada di sisinya," cuitnya. "Pikiran dan cinta kami bersama keluarganya di masa sulit ini. RIP temanku."

Samantha Dodd dari Carey Dodd Associates, mengonfirmasi Darren Kent berusia 39 tahun saat menghembuskan napas terakhirnya. Pihak agensi tidak memberitahu penyebab kematiannya.



"Darren bukan hanya aktor, sutradara, dan penulis berbakat, dia benar-benar salah satu orang paling baik yang pernah saya temui. Merupakan hak istimewa dan kesenangan untuk menjadi bagian dari perjalanannya. RIP temanku," tulisnya.

Darren Kent (kedua dari kiri) bersama para pemain Game of Thrones (Instagram/@darrenpaulkent)

Perjalanan Karier Darren Kent

Darren Kent lahir dan dibesarkan di Essex, Inggris. Ia memulai kariernya sebagai aktor dalam serial komedi Inggris Shameless (2004) dan dalam film horor Mirrors (2008). Kemudian dia juga muncul dalam serial TV Inggris EastEnders yang telah lama tayang dan dalam film Snow White and the Huntsman (2012).

Namanya semakin dikenal setelah bermain di Game of Thrones sebagai gembala kambing dari Slavers Bay yang menunjukkan Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) tubuh anaknya yang terbakar, korban naganya. Baru-baru ini, dia memerankan mayat yang dihidupkan kembali dalam film Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves, yang dirilis pada 31 Maret 2023.

Sutradara Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves, Jonathan Goldstein memberikan salam perpisahan kepada Darren Kent di X. "Aktor yang manis, berbakat, dan lucu pergi terlalu cepat," tulisnya.

Darren Kent memenangkan piala aktor terbaik di Van D'or Independent Film Awards 2012 untuk perannya dalam film pendek Sunny Boy. Dia juga menyutradarai dan memproduksi beberapa film pendek lainnya termasuk Rogue Trader (2019) dan You Know Me (2021), di mana dia mendapatkan January Award.

PEOPLE | USA TODAY

