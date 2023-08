Profil Changbin Stray Kids, Member 3RACHA yang Baru Berulang Tahun ke-24

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu anggota sekaligus produser musik Stray Kids, Changbin, sedang berulang tahun ke-24 pada 11 Agustus 2023. Pria yang dikenal sebagai rapper, penyanyi, penulis lirik, dan produser ini merupakan seorang idola asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan JYP Entertainment.

Mulai tertarik dengan musik saat duduk di bangku sekolah menengah pertama, Changbin mulai meniti kariernya dengan menjadi trainee di salah satu agensi hiburan besar di Korea Selatan, JYP Entertainment. Setelah berbagai rintangan dihadapi, Changbin pun akhirnya berhasil debut menjadi idola bersama group Stray Kids. Melakukan debut pada 2018, Stray Kids memiliki delapan orang anggota, yakni Bangchan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, dan I.N.

Bagaimana perjalanan karier dari member Stray Kids yang sedang berulang tahun itu? Simak rangkuman informasi mengenai profil Changbin Stray Kids berikut ini.



Profil dan Biodata Singkat Changbin Stray Kids

Seo Chang Bin atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Changbin Stray Kids ini merupakan seorang rapper, penyanyi, penari, penulis lagu, sekaligus produser musik dari boy group asuhan JYP Entertainment, Stray Kids. Pria kelahiran 11 Agustus 1999 ini berasal dari Yongin, Gyeonggi, Korea Selatan.

Selain sebagai anggota Stray Kids, Changbin juga merupakan member 3RACHA, trio produser musik yang bertanggung jawab dalam produksi lagu-lagu Stray Kids. Dalam trio tersebut, Changbin bersama dua teman satu grupnya yang lain, yakni Bangchan dan Han.

Berikut biodata singkat Changbin Stray Kids:

- Nama asli: Seo Chang Bin

- Nama panggung: Changbin

- Nama panggilan: Mogi, Jingjingie, Teokjaengie, Binnie

- Tempat lahir, Yongin, Gyeonggi, Korea Selatan

- Tanggal lahir: 11 Agustus 1999

- Profesi: Rapper, Penyanyi, Penari, Penulis Lagu, Produser Musik

- Grup: Stray Kids

- Posisi di grup: Main Rapper, Produser

- Tahun debut: 2018

- Agensi: JYP Entertainment

- Pendidikan: Bora High School

- Media sosial: @jutdwae (Instagram)



Perjalanan Karier Changbin Stray Kids

Saat duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP), Changbin sangat tertarik dengan menari, terutama untuk lagu-lagu hip-hop. Hal ini jugalah yang mendorongnya untuk mulai belajar melakukan rap dan bernyanyi. Untuk mengasah keterampilannya di bidang tari dan musik, khususnya menyanyi dan rap, dia pun melanjutkan pendidikannya dengan bersekolah di Akademi Rap and Dance MU Doctor Dance Vocal Academy.

Untuk meniti kariernya di dunia hiburan, Changbin mengikuti audisi dari agensi besar di Korea Selatan, JYP Entertainment. Dia pun menjadi trainee dan menghabiskan masa mudanya untuk berlatih. Sayangnya, dia tak kunjung debut meski sudah berlatih untuk waktu yang lama.

Pada 2016, dia pun memutuskan untuk membentuk sebuah trio bersama Bangchan dan Han yang diberi nama 3RACHA. Dalam kegiatannya, grup ini membuat beberapa lagu dan mixtape yang diunggah di akun media sosial Soundcloud. Pada 2017, Changbin dan kedua anggota 3RACHA pun mendapat kesempatan untuk debut dengan mengikuti sebuah ajang survival.

Pada akhir acara tersebut, Changbin dan 3RACHA pun berhasil masuk dalam daftar debut boy group terbaru JYP Entertainment yang diberi nama Stray Kids. Sebelum resmi debut, pada Januari 2018 Stray Kids merilis extended plays (EP) yang berjudul Mixtape.

Stray Kids pun memulai debutnya untuk pertama kali pada 25 Maret 2018 dengan merilis EP berjudul I am NOT dengan lagu utama ‘District 9’. Setelah debut, 3RACHA pun menjadi sub unit resmi dari Stray Kids. Hingga saat ini, Changbin pun aktif berpromosi sebagai idola dan terus berkontribusi dalam produksi musik dan lagu-lagu Stray Kids.



Fakta Menarik Changbin Stray Kids

Ada beberapa fakta menarik dari Changbin Stray Kids yang bisa kamu ketahui. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- Menjadi trainee selama dua tahun

- Saat 3RACHA masih menjadi sub unit pra debut Stray Kids, nama panggung Changbin adalah SPEARB

- Dia aktif membantu produksi musik Stray Kids, baik sebagai penulis lirik, produser musik, atau penyanyi dan rapper.

- Memiliki boneka Munchlax yang diberi nama Gyu.

- Memiliki motto hidup, “Mari hidup dengan pikiran positif, nikmati hidup.”

- Selain menjadi produser musik untuk Stray Kids, Changbin juga pernah menulis lirik dan memproduseri musik untuk Yoon Jisung, Show lo, Yao Chen, F.Hero, MILLI, NiziU, dan JO1.

