Taylor Swift Semangat Rilis Album 1989 (Taylor's Version) yang Mengubah Hidupnya

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift akan merilis kembali album lamanya yang bertajuk 1989 (Taylor's Version) pada Jumat, 27 Agustus 2023. Album ini dirilis di tengah kesibukannya menjalani konser The Eras Tour.

"Kejutan!! '1989 (Taylor's Version)' sedang dalam perjalanan menuju kalian! Album '1989' mengubah hidup saya dalam banyak cara, dan itu membuat saya sangat bersemangat," tulis Taylor Swift melalui akun X atau Twitter pribadinya, Kamis, 10 Agustus 2023 waktu setempat.



Album 1989 dirilis pada 2014 di bawah label Big Machine Records (BMR). Namun, Taylor Swift mengalami perselisihan dengan label lamanya tersebut antara lain soal hak cipta dan penjualan karya-karyanya tanpa sepengetahuan sang penyanyi.

Akibatnya, Taylor Swift memutuskan untuk merekam lagu-lagu miliknya dari album yang dirilis di bawah label BMR. Untuk album yang direkam ulang, Taylor Swift menambahkan kalimat Taylor's Version sebagai penanda bahwa karyanya secara resmi sudah sepenuhnya menjadi miliknya kembali.

"Sejujurnya, ini adalah rekaman ulang paling FAVORIT saya yang pernah saya lakukan karena 5 lagu 'From The Vault' sangat gila," tulis Taylor Swift.

From The Vault merupakan istilah untuk lagu-lagu Taylor Swift yang belum sempat dirilis. Oleh sebab itu, dalam beberapa album rekaman ulang miliknya, Taylor Swift juga menambahkan lagu From The Vault tersebut.

Taylor Swift dengan senang hati akan memasukkan lagu-lagu yang belum sempat dirilisnya tersebut dalam album 1989 (Taylor's Version). Dia sudah membuka prapemesanan albumnya itu melalui laman resmi miliknya.



Taylor Swift Pertama Kali Umumkan Album 1989 (Taylor's Version) di Konser The Eras Tour

Taylor Swift pertama kali mengumumkan album 1989 (Taylor's Version) saat konser The Eras Tour di Los Angeles, Rabu, 9 Agustus 2023. "Ada sesuatu yang telah saya rencanakan untuk waktu yang sangat, sangat, sangat konyol, memalukan, dan alih-alih memberi tahu Anda tentang hal itu, saya pikir saya hanya akan menunjukkannya kepada Anda," katanya sambil menampilkan sampul albumnya di layar besar.

