Ikut Jajal LRT Bareng Jokowi, Nirina Zubir: Tak Tua di Jalan Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Nirina Zubir berkesempatan menjadi salah satu tokoh publik yang diundang Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam mencoba transportasi jenis baru Light Rapid Transit (LRT). Nirina Zubir mengunggah membagikan kesannya setelah mencoba kereta cepat jenis LRT untuk pertama kali.

"Setelah duluuu sekali mencoba MRT sebelum beroperasi, bersyukur kembali bisa menjadi one of the first view people tuk merasakan LRT yang sebentar lagi akan beroperasi. Yang kami coba tadi adalah jalur dari Bekasi ke Dukuh Atas," tulis artis kelahiran 1980 itu di Instagram pada Kamis, 10 Agustus 2023

Nirina Zubir Berharap Bisa Kurangi Macet dan Tetap Awet Muda

Istri dari gitaris band Cokelat itu mengungkapkan pengalamannya yang berhasil melewati kemacetan daerah Cawang berkat transportasi baru tersebut. "Waktu di Cawang Na dan teman-teman melihat banget betapa macetnya jalan rayanya…sementara kami bersama mas mentri @erickthohir yang berada di dalam LRT tidak merasakan adanya hambatan alias lancar-lancar saja," tulisnya.

Melalui pengalamannya, ia mengharapkan LRT dapat mengurai kemacetan ibu kota dan menekan pengeluaran bulanan masyarakat. "Semoga LRT ini bisa membantu mengurai macet, membantu warga supaya mengirit pengeluaran karena bisa beralih ke transportasi umum juga," ujarnya.

Setelah itu, Nirina Zubir bergurau bahwa ia merasa LRT dapat membuat masyarakat lebih awet muda karena sudah 'tidak tua di jalan' karena kemacetan yang parah. "Bisa tetep awet muda.... kok bisa?? Ya iya doong...Kan gak lagi tua di jalan (curhatan emak-emak)," kata mantan penyiar radio itu.

Nirina Zubir Tak Sabar Tunggu Kereta Cepat Jakarta - Bandung

Bukan hanya berharap LRT dapat mengurai kemacetan, Nirina Zubir juga menyampaikan harapannya supaya dapat menjadi jawaban dari polusi yang mengkhawatirkan. "Daaaan yang paling penting adalah: bisa mengurangi polusi yang sudah mengkhawatirkan sekali di kota ini... AMIN!!" tulisnya.

Selain itu, ia pun menyampaikan saat ini sedang menunggu realisasi dari projek kereta cepat tujuan Jakarta - Bandung dan berharap dapat diundang kembali oleh presiden. "Nextnya Na gak sabar tuk (untuk) lereta cepat JKT-BDG niiiyh. Semoga diundang kembali menjadi yang awal mencoba moda transportasi lainnya... AMIIIIN LAGIIII," tulisnya.

GABRIELLA AMANDA

