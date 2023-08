G-Dragon Like Unggahan Karina aespa, K-Netz Langsung Geger

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak ada yang aneh ketika anggota grup K-Pop wanita aespa, Karina menuai jutaan like dan ribuan komentar untuk unggahannya di Instagram @katarinabluu. Namun, jadi istimewa dan membuat geger netizen lantaran ikon K-Pop, G-Dragon memberikan like pada foto Karina dengan latar langit biru.

Pada Selasa, 8 Agustus 2023, Karina aespa mengunggah 7 foto di akun Instagramnya. Ketujuh foto itu menunjukkan keindahan visual berupa dirinya sendiri dan latar foto. Penggemar yang melihat fotonya, tentu saja pangling dan merasa dirinya seorang malaikat. "Karina, apakah jangan-jangan kamu seorang malaikat?" ujar @minli*** di kolom komentar.

Bukan Hanya Netizen, G-Dragon Juga Menyukai Unggahan Karina aespa

Siapa sangka di antara 2.3 juta like, ikon K-Pop, G Dragon ternyata juga memberikan like pada unggahan penyanyi lagu Next Level itu. Menanggapi hal tersebut, netizen bergurau kalau G-Dragon sering tertangkap memberikan like di unggahan berbagai orang. "Saya rasa itu bukanlah kesalahan karena dia tahu dia berkeliling meng-klik unggahan yang diunggah oleh para juniornya," ujar netizen dikutip dari Allkpop.

Beberapa juga menduga member BIGBANG itu memang menyukai seluruh unggahan yang muncul di bagian feed Instagramnya. "GD pastinya menyentuh 'Like' pada semua foto yang muncul di feed nya," kata netizen Korea Selatan.

Sering Tertangkap Memberikan Like di Unggahan Para Junior

Dikutip dari Koreaboo, penyanyi lagu Without You dengan Rose itu pernah memberikan like pada beberapa unggahan NCT Dreams. Misalnya, saat NCT Dreams mengunggah video tari untuk challenge lagu Goated. "Ya Tuhan???? G-Dragon menyukai reels dreamis yang goated KSKSKSKSK," tutur @oohzzasa**** di Twitter.

Bukan hanya satu, G-Dragon juga pernah ketahuan memberikan like pada video NCT Dreams saat menarikan challenge Wangmoriz. "Bukan hanya challenge Goated tapi G Dragon juga menyukai video Wangmoriz," kata @hisasteroid.

Ada pun, karena hal tersebut netizen beranggapan G-Dragon hanya bersikap bebas untuk memberitahu publik apa yang disukainya dan muncul di feed Instagramnya.

GABRIELLA AMANDA | KOREABOO | ALLKPOP

