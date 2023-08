D.O. EXO Tak Bisa ke Toilet Selama Syuting Film The Moon Gara-gara Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perjuangan D.O. EXO dalam menuntaskan produksi film The Moon bukan hanya mengenai kemampuan akting, tetapi juga soal ke toilet. Sang aktor rupanya mengalami beberapa kesulitan karena kostum astronot yang digunakan, mulai dari berat yang lebih dari 10 kilogram hingga kesulitan untuk ke toilet.

Saat pertama kali menggunakan kostum astronot, penyanyi lagu That's Okay itu merasa kagum dan tidak percaya dengan detail yang ada. "Ketika saya menggunakan kostum astronot pertama kali, saya berpikir, 'ini tidak dapat dipercaya'," tuturnya.

D.O. Kesulitan Bergerak dan Merasa Sangat Berat

Meskipun merasa kagum dengan keniatan dari tim kostum, pria kelahiran 1993 itu mengakui bahwa kostum yang digunakan sangat berat dan ia kesulitan untuk bergerak. "Pertama-tama, (kostum) itu sangat berat, dan terlalu banyak halangan untuk pergerakan," katanya.

D.O. EXO dalam film The Moon. Foto: Instagram/@cjenmmovie

D.O. bahkan menyebut dirinya tidak bisa pergi ke toilet sama sekali dan merasa sangat panas. "Saya bahkan tidak bisa pergi ke kamar mandi dan sangat sulit untuk menghadapi rasa panas," ujarnya.

Perjuangan yang ditunjukkan oleh anggota EXO itu memperlihatkan dedikasinya dan kegigihan sebagai seorang aktor. Meskipun sulit, D.O. berhasil membuat adegan film menjadi kelihatan nyata.

D.O. sebagai Astronot yang Terdampar di Bulan Sendirian

Untuk film The Moon, aktor dengan nama asli Do Kyung Soo itu memerankan peran utama bernama Hwang Sun Woo. Ia merupakan bagian dari projek luar angkasa dan harus berjuang sendiri di bulan usai terjadinya ledakan tragis. Ada pun Hwang Sun Woo terdampar sejauh 384 ribu kilometer dari bumi. Bukan hanya Hwang Sun Woo yang berusaha karena putus asa, peran Jae Kook yang dimainkan oleh Sol Kyung Gu juga putus asa untuk membawa Sun Woo kembali ke bumi dalam keadaan selamat.

Sementara itu, The Moon merupakan karya terbaru dari sutradara Kim Yong Hwa. Film ini sekaligus menandai kolaborasi ketiga antara Kim Yong Hwa dengan D.O. yang sebelumnya pernah bersama di sekuel Along with the Gods.

GABRIELLA AMANDA | KOREABOO | NEWSEN

