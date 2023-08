Serba-serbi Film The Moon yang akan Tayang di Bioskop Indonesia pada 9 Agustus 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Moon mengusung genre science fiction atau sci-fi, film yang dibintangi oleh Do Kyung Soo atau D.O. EXO itu akan tayang di bioskop Indonesia pada 9 Agustus 2023. Film ini diproduksi oleh CJ ENM ini juga telah merilis poster dan trailer yang bisa dilihat di akun YouTube resminya, CJ ENM Movie.

Film The Moon dibintangi D.O. EXO akan beradu akting dengan aktor dan aktris Sol Kyung Gu dan Kim Hee Ae. Adapun tema cerita dari film ini tentang astronot yang melakukan perjalanan misi di luar angkasa.

Tentang film The Moon

1. Astronot

Film ini bercerita tentang astronot asal Korea Selatan Hwang Sun Woo yang terdampar di luar angkasa ketika pesawat ruang angkasanya tidak berfungsi akibat kecelakaan. Situasi fatal ini membuat mantan kepala pusat luar angkasa Kim Jae Guk yang diperankan oleh Sol Kyung Gu berusaha membawa Hwang Sun Woo (D.O EXO) kembali ke Bumi.

2. Eksplorasi proyek luar angkasa

CJ ENM sebagai perusahaan yang memproduksi film ini akan mengambil latar cerita ketika eksplorasi proyek luar angkasa telah berkembang pesat pada 2030. Cerita ini dimulai ketika Korea Selatan telah mengembangkan proyek pesawat berawak untuk melakukan perjalanan misi ke bulan untuk pertama kali. Namun, misi pesawat berawak itu gagal, karena mengalami kecelakaan.

3. Terdampar di bulan

Setelah 7 tahun berlalu, penerbangan ke luar angkasa kembali dilakukan dengan menugaskan astronot muda Hwang Sun Woo. Mulanya penerbangan itu lancar dilakukan sampai astronot berhasil mendarat di bulan. Namun hal yang tidak terduga terjadi, karena adanya kesalahan fungsi pesawat berawak tersebut.

Insiden itu yang membuat Hwang Sun Woo terdampar di bulan dan menghadapi banyak bencana tak terduga di luar angkasa. Kim Jae Guk yang berusaha keras menyelamatkan dia mulai menyadari ada intrik politik di balik misi ini. Film ini akan berfokus proses penyelesaian misi yang harus menghadapi berbagai kendala yang membahayakan nyawa astronot.

4. Idola K-Pop

Film yang digarap dan disutradarai oleh Kim Yong Hwa ini dibintangi idola K-Pop D.O. anggota grup EXO. Ia aktor utama film The Moon. Akting D.O. EXO ditunggu para penggemar grup itu. Terlepas dari kegiatannya sebagai penyanyi grup, Kim Yong Hwa pun mengakui keunikan D.O dalam berakting dalam film The Moon.

IMDB | ABS–CBN

