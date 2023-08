Mengenal Kai Cenat, Youtuber Penyelenggara Giveaway PS5 yang Berujung Kerusuhan di New York

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Influencer media sosial dan Youtuber Kai Cenat menghadapi masalah hukum setelah pembagian hadiah di taman kota New York, Amerika Serikat berujung kericuhan, pada Jumat, 4 Agustus 2023.

Orang-orang menghadiri acara "giveaway" yang diumumkan oleh live streamer populer Kai Cenat yang semakin kacau di Union Square dan jalan-jalan sekitarnya di New York City, AS, 4 Agustus 2023. REUTERS/David 'Dee' Delgado

Kerusuhan terjadi di Union Square New York, sore waktu setempat saat Youtuber Kai Cenat bagi-bagi Playstation 5 atau PS5. Acara bagi-bagi PS5 itu membuat ribuan orang yang memadati Union Square tak terkendali sampai terjadi kerusuhan. Kai Cenat berkemungkinan menerima dua tuduhan, yaitu penyebab kerusuhan dan pertemuan yang melanggar hukum.

Siapa Kai Cenat?

Kai Cenat lahir New York, Amerika Serikat, pada 16 Desember 2001. Mengutip Big Name Bio, dia menyelesaikan sekolah dasar di New York. Setelah itu, ia mendaftar di Frederick Douglass Academy di Harlem, New York, Amerika Serikat, lulus pada 2019. Kai melanjutkan pendidikan di Morrisville State College.

Kai Cenat seorang Youtuber dengan popularitas besar. Kai Cenat memiliki 4 juta pengikut di saluran Youtube dia. Konten yang dibuat Youtuber itu antara lain vlog, video tantangan, dan parodi. Dikutip dari The Famous People, video yang paling sering diunggah di kanal Youtube dia adalah vlog perjalanan dan eksplorasi tempat-tempat menarik di berbagai negara.

Kai Cenat membuat saluran Youtube pada 2012. Tapi, ia baru membuat konten pertamanya pada 2018. Pada 2021, ia menerima gold play button, karena Youtube dia berhasil mendapatkan 1 juta subscriber.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya di Youtube, ia juga memiliki banyak pengikut di media sosial pribadinya. Ada 6 juta orang yang mengikuti Instagram Kai Cenat. Dia juga terkenal di TikTok karena salah satu video parodinya mendapat lebih dari 921 komentar dan 9,6 juta like. Kai Cenat juga pernah berkolaborasi dengan rapper populer seperti Jus Chris dan BTB Dezz

Salah satu strategi Kai Cenat dalam mengembangkan kanal YouTube berkolaborasi dengan YouTuber terkenal lainnya. Melalui kolaborasi ini, ia bisa menjangkau lebih banyak penonton dan berbagi pengalaman dengan berbagai kreator konten.

Pada 2021, Kai Cenat mebuat saluran Youtube keduanya, KaiCenat Live. Di Youtube keduanya, dia lebih banyak memposting konten video game dan ulasan permainan.

Pilihan Editor: Pembagian Hadiah Berujung Ricuh, New York Dakwa Influencer Kai Cenat