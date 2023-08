Tidak Cukup Bukti, Cardi B Tidak akan Dituntut Atas Insiden Lempar Mikrofon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Cardi B tidak akan terjerat hukuman apa pun akibat insiden pelemparan mikrofon kepada penonton karena kurangnya bukti. Kantor Kejaksaan Distrik Kabupaten Clarks secara resmi menutup kasus ini pada Kamis, 3 Agustus 2023 waktu setempat.

Rapper tersebut dinyatakan bebas dari tuntutan yang dilaporkan oleh salah satu penontonnya akibat pelemparan mikrofon beberapa waktu lalu. "Setelah meninjau secara menyeluruh kasus ini dan dengan konsultasi dari Kantor Kejaksaan Distrik Kabupaten Clark, kasus ini ditutup karena tidak cukup bukti,” kata Departemen Kepolisian Metropolitan Las Vegas dalam pernyataan resmi mereka.

Ada pun dalam kasus ini, penyanyi kelahiran 1992 tersebut tidak akan mendapatkan tuntutan apa pun. "Tidak ada tuntutan yang akan diajukan sehubungan dengan kasus ini," ujar Departemen Kepolisian Metropolitan Las Vegas.

Mikrofon yang Dilempar Mengenai Penonton Lain, Bukan Pelaku Pelempar Air

Menurut informasi dari orang dalam Fox News, penonton yang mengisi surat tuntutan ke pihak kepolisian mengatakan ke pihak berwenang bahwa dia terpukul mikrofon di bagian bahu kanan dan mengakui dirinya bukanlah pelaku pelempar minuman.

Ada pun, pelantun lagu Put It on Da Floor Again itu melemparkan mikrofonnya ke arah perempuan yang telah melempar gelas berisi air. Posisi penonton perempuan itu ada di bagian depan dan diduga mikrofon memantul ke arah perempuan lain yang berada di sekitarnya.

Cardi B Marah Akibat Dilempar Minuman Saat Tampil di Panggung

Cardi B tampil di Drai's Beachclub, Las Vegas, Sabtu, 28 Juli 2023. Saat menampilkan lagu Bodak Yellow, Cardi B dilempari gelas berisi air oleh penonton perempuan yang berada di posisi dekat dengannya. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, penyanyi I Like It itu dengan spontan melempar mikrofonnya.

Setelah kejadian, sang rapper juga me-retweet video dari sudut lain terkait pelemparan mikrofon. Video itu menunjukkan pandangan yang lebih jelas dari penonton yang mencoba mengosongkan gelasnya. Bersikap profesional, Cardi B pun tetap melanjutkan penampilannya setelah insiden pelemparan mikrofon.

