Mengenal Judi Dench, Aktris Kawakan yang Pernah Membintangi James Bond dan Belfast

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Judi Dench mengalami degenerasi makula terkait usia atau AMD. Masalah penglihatan yang dialaminya itu berakibat ia kesulitan menjalani aktivitasnya. Aktris yang kini berusia 88 tahun itu merasa tidak bisa melihat dan terkendala pekerjaannya.

“Saya tidak bisa melihat di lokasi syuting dan membaca naskah. Sulit rasanya jika saya memiliki bagian dalam naskah yang panjang,” katanya. Ia menerima diagnosis degenerasi makula sejak 2012.

Tentang Judi Dench

Judi Dench lahir 9 Desember 1934. Ia memulai studi di Central School of Speech Training and Dramatic Art di London. Dench mulai diakui bakatnya ketika memerankan Ophelia dalam Hamlet produksi dari Old Vic.

Dikutip dari Britanica, Judi Dench juga berperan dalam beberapa drama karya William Shakespeare seperti menjadi Juliet di Romeo and Juliet. Ia pernah memerankan Lady Macbeth dalam Macbeth.

Sebelum memulai debut film, Judi Dench beberapa kali tampil di serial televisi populer seperti A Fine Romance (1981-1984), As Time Goes By (1992-2005), dan Cranford (2007-2009).

Judi Dench menjalani debut di layar lebar dalam film The Third Secret (1964) dan menjadi Boss M dalam film James Bond Golden Eye (1995). Ia muncul kembali dalam film James Bond berjudul Spectre (2015).

Semasa berkarier di industri hiburan, Judi Dench telah mendapat banyak prestasi dan penghargaan. Setidaknya dia telah masuk ke dalam 7 nominasi Oscar. Ia mendapat satu Oscar ketika memerankan Queen Elizabeth 1 dalam Shakespeare in Love (1999) sebagai Best Actress in a Supporting Role.

Deretan film yang dibintangi Judi Dench lainnya masuk dalam nominasi Oscar di antaranya Mrs Brown (1998), Chocolat (2001), Iris (2002), Mrs. Henderson Presents (2006), Notes on a Scandal (2007), Philomena (2014), dan Belfast (2022).

