Jangan Lewatkan 7 Drakor Romantis Bertema Olahraga

TEMPO.CO, Jakarta - Drama korea atrau drakor menjadi salah satu tontonan favorit masyarakat dari berbagai kalangan. Seakan tidak ada habisnya, drama korea selalu diproduksi mengikuti tren dari perkembangan zaman, sehingga penonton akan merasa relate ketika menikmatinya. Biasanya, drama korea dirilis mulai dari 8 hingga 16 episode dan setiap episode akan berdurasi sekitar 40 menit hingga 1 jam.

Kisah yang diangkat dalam drama korea tidak melulu soal percintaan. Beberapa drama korea juga mengangkat tema-tema yang lain seperti anak sekolah, bisnis, hingga olahraga melalui peran para tokoh. Tema olahraga menjadi salah satu tren drama korea yang diminati banyak penonton, termasuk di Indonesia. Simak daftar judul drama korea dengan tema olahraga berikut ini.

1. Fight For My Way (2017)

Dilansir dari soompi.com, drama korea romansa olahraga "Fight For My Way" menceritakan tentang kehidupan atlet laki-laki taekwondo, Ko Dong Man, dan seorang penyiar perempuan pada kompetisi tinju MMA, Choi Ae Ra yang memiliki kehidupan pelik.

Pada perjalanannya, Ko Dong Man selalu bermimpi menjadi sebagai atlet taekwondo tapi sekarang bekerja sebagai pegawai kontrak dalam pekerjaan biasa. Teman lamanya yang suka bertengkar, Choi Ae Ra, bercita-cita untuk menjadi pembawa acara televisi tetapi malah bekerja di meja informasi sebuah swalayan.

Di sisi lain, diceritakan pula salah satu teman mereka, Kim Joo Man dan Baek Seol Hee telah berpacaran selama enam tahun tetapi menghadapi ancaman baru terhadap hubungan mereka.

2. Love All Play (2022)

Sebuah drama korea romansa olahraga yang menggambarkan hasrat dan kasih sayang di antara riuhnya pekerjaan mereka sebagai atlet badminton. Drama ini diceritakan melalui dua tokoh utama laki-laki dan perempuan, Park Tae Joon dan Park Tae Yang yang merupakan grup ganda campuran dengan pemain dari tim bisnis badminton.

Park Tae Joon, yang secara alami terjun ke dunia badminton karena bisnis peralatan olahraga milik orang tuanya. Meskipun Tae Joon mulai melihat olahraga sebagai pekerjaan, kecintaannya pada badminton kembali menyala karena keinginannya untuk mewujudkan mimpinya.

Di sisi lain, diceritakan pula tokoh Park Tae Yang yang merupakan mantan atlet Olimpiade yang harus meninggalkan dunia bulu tangkis selama tiga tahun karena skandal suap.

3. Twenty Five Twenty One (2022)

Drama korea yang dirilis pada 2022 ini sempat menghebohkan publik karena alur ceritanya yang berakhir menyedihkan. Drama ini menceritakan tentang percintaan Na Hee Do sebagai tokoh utama yang memiliki keahlian sebagai atlet anggar dengan Baek Yi Jin seorang penyiar laki-laki.

Twenty Five Twenty One menggambarkan bagaimana ketika mimpi tampak di luar jangkauan, sang tokoh utama sebagai seorang pemain anggar remaja hendak mengejar ambisi besar. Pada masa remajanya tersebut, ia bertemu dengan seorang pemuda pekerja keras yang berupaya membangun kembali hidupnya, Baek Yi Jin.

Na Hee Do yang menjadi atlet tim anggar di sekolahnya terpaksa harus menerima keadaan karena tim tersebut dibubarkan akibat krisis keuangan Korea Selatan. Namun, setelah melewati semua kesulitan, ia berhasil menjadi anggota tim anggar nasional.

Krisis keuangan Korea Selatan juga menyebabkan bisnis keluarga tokoh utama laki-laki, Baek Yi Jin, bangkrut. Hal ini menyebabkan perubahan hidup bagi Baek Yi Jin, dari menjalani kehidupan orang kaya menjadi orang miskin. Sambil belajar, dia bekerja paruh waktu seperti mengantarkan koran. Pada akhirnya, ia berhasil menjadi reporter olahraga untuk sebuah jaringan penyiaran olahraga nasional.

4. Run On (2020)

Drama korea satu ini menceritakan kehidupan tokoh utama, Ki Sun Gyeom, yang merupakan pelari cepat di tim nasional yang terpaksa berhenti karena masalah hukum. Di sisi lain, terdapat lawan mainnya yakni Oh Mi Joo yang bekerja sebagai penulis teks terjemahan untuk film. Drama ini juga menceritakan tokoh bernama Seo Dan Ah yang merupakan CEO agensi olahraga.

5. Weighlifting Fairy Kim Bok Joo (2016)

Salah satu drama korea romansa olahraga yang dirilis pada 2016 ini cukup banyak peminat karena alur ceritanya yang dinilai anti mainstream. Drama ini menceritakan seorang atlet angkat besi perempuan bernama Kim Bok Joo.

Bok Joo merupakan atlet angkat besi yang mengejar impiannya untuk memenangkan medali emas, tetapi kemudian tokoh ini menemukan cinta untuk pertama kali dalam hidupnya. Di lain sisi, Bok Joo sebagai seorang perempuan juga sangat feminin dalam hubungan, sehingga ada ketimpangan yang cukup besar antara sikap dengan pekerjaannya. Tokoh Bok Joo akan dihadapkan pada pilihan jika berfokus hanya pada angkat besi akan membahayakan hubungannya, tetapi meninggalkan pekerjaannya sebagai atlet angkat besi demi cinta akan mencegahnya mencapai impiannya.

Karakter yang diangkat dalam drama ini yakni para atlet elit angkat besi, renang, dan senam ritmik yang bekerja keras untuk mencapai tujuan hidup mereka. Drama ini juga mencakup kisah dan hubungan masa depan mereka melalui kehidupan yang sibuk.

6. Our Baseball (2019)

Drama korea “Our Baseball" yang dirilis pada 2019 ini bercerita tentang tim bisbol yang terdiri dari pekerja kantoran biasa. Tokoh utama, Park Jeong Hwa akan memainkan karakter pencari kerja yang merupakan satu-satunya wanita di tim bisbol.

7. Hot Stove League (2019)

Drama korea satu ini berkisah tentang masa persiapan tim bisbol liga utama. Drama ini berfokus pada tim pecundang yang bersiap untuk musim yang luar biasa setelah kedatangan manajer umum baru mereka dan setiap episode akan berfokus pada masalah yang mereka miliki saat mereka bersiap untuk menjadi tim yang lebih kuat.

Dalam perjalanannya, diceritakan pula seorang tokoh bernama Se Young yang merupakan kepala termuda dari tim manajemen Dreams, tim bisbol yang tinggal di ruang bawah tanah. Se Young sangat dikenal karena ketekunan dan hasratnya yang kuat untuk tim. Drakor ini juga menceritakan tokoh bernama Seung Su yang diangkat sebagai manajer umum agensi olahraga.

