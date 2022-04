Drama Twenty Five Twenty One Tamat, Penonton Terbagi Dua Kubu

Nam Joo Hyuk dan Kim Tae Ri dalam drama Korea Twenty Five Twenty One. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Twenty Five Twenty One telah menayangkan episode terakhirnya pada Minggu, 3 April 2022. Para penonton terbagi menjadi dua kubu karena penilaian mereka terhadap akhir cerita dari episode 16 semalam.

Menurut Nielsen Korea, episode terakhir Twenty Five Twenty One mencetak peringkat nasional rata-rata 11,5 persen, menempati posisi pertama dalam slot waktunya dan menetapkan rekor rating tertinggi baru untuk drama tersebut. Twenty Five Twenty One juga tetap menempati posisi pertama dalam slot waktu di antara demografi utama pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun, yang mencetak rata-rata nasional 7,0 persen untuk episode terakhirnya.

Tagar #TwentyFiveTwentyOneEp16 trending sejak semalam karena banyak penonton yang menuliskan pendapat mereka terutama tentang dua karakter utama, Baek Yi Jin yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk dan Na Hee Do yang diperankan oleh Kim Tae Ri. Seperti yang sudah diduga sejak awal, Twenty Five Twenty One akan berakhir dengan sad ending yang artinya Baek Yi Jin dan Na Hee Do tidak akan bersatu.

Sebagian penonton menerima akhir dari Twenty Five Twenty One dan merasa sangat realistis. Mereka bahkan menyebut Twenty Five Twenty One sebagai salah satu drama terbaik yang pernah ada karena banyak memberikan pelajaran hidup berharga.

"Terlepas dari TvN minta tumbal. Ending 2521 realistis banget, keren sih. Setiap karakter punya endingnya masing-masing. Buat Hee Do sama Yi Jin 'Mereka sakit kalo gak bareng, tapi lebih sakit lagi kalo mereka memaksa untuk bersama'," cuit @pwet***. "Ending 2521 sangat realistis ya. Orang-orang datang ke dalam hidup kita untuk memberi kita pelajaran, begitulah hidup. 2521 adalah salah satu Kdrama terbaik yang pernah ada," cuit @markr***.

Namun, tidak sedikit juga penonton yang merasa kesal karena misteri mengenai ayah dari Kim Min Chae, anak dari Na Hee Do belum terpecahkan. Padahal dari episode awal, para penonton telah membuat berbagai teori yang mungkin terjadi. Penonton berharap episode terakhir dapat menjawab rasa penasaran mereka tentang sosok suami Na Hee Do, tetapi mereka tidak juga mendapatkannya hingga episode 16 selesai.

"Masi mau marah sama ending 2521, gue udah tau ini akhirnya bakal ga bareng cuma kan yang jadi pertanyaan dari awal bapaknya si Min Chae itu siapa?" cuit @_crisp***. "Masih bingung sama ending 2521, terus bapaknya Min Cahe siapa woy astaga, udah berharap banget dijawab di episode terakhir eh ngga ada jawaban. Ayo writernim spill bapak Min Chae, jangan bikin overthingking plis," cuit @yulia***.

Kim Tae Ri mengaku sempat sedih ketika pertama kali mengetahui akhir dari Twenty Five Twenty One. Kim Tae Ri yang berlatih anggar demi peran Na Hee Do ini mengaku sempat meminta tim produksi untuk mengubah cerita akhir tersebut.

"Saya juga patah hati, tetapi sejak awal, rencana penulis adalah ke arah itu, jadi saya rasa saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan," kata Kim Tae Ri, dikutip dari TenAsia pada Senin, 4 April 2022. "Jika itu adalah kenangan indah dari cinta pertama yang kita semua miliki, akhir kenyataannya terasa seperti kenangan perpisahan yang kita semua miliki."

Twenty Five Twenty One mengambil latar tahun 1998 hingga 2001 ini tak hanya mengangkat manisnya cinta dan indahnya persahabatan, namun juga perjalanan saat mereka tumbuh dewasa. Drama ini mengikuti kisah lima anak muda dengan mimpi yang terhalang akibat peristiwa krisis ekonomi Asia tahun 1998.

