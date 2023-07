5 Film Karya Ikonik Sutradara Stanley Kubrick

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Stanley Kubrick, adalah sedikit dari sutradara Amerika Serikat dengan banyak karya ikonik yang telah menjadi bagian integral dari sejarah perfilman. Dia lahir di Bronx, New York, Amerika Serikat pada 26 Juli 1928.

Dikutip dari History, Stanley Kubrick dikenal karena gaya sinematografinya unik, cermat terhadap detail, dan kualitas visual yang luar biasa. Ia mengeksplorasi berbagai genre film, mulai dari drama, thriller psikologis, hingga fiksi ilmiah. Semuanya berujung sebagai sinema brilian

5 Contoh Film Karya Stanley Kubrick

1. Paths of Glory (1957)

Mengutip Britannica, film Paths of Glory merupakan film drama antiperang yang berlokasi di Jerman Barat. Film ini dibuat untuk tujuan menaiki tangga Hollywood, Kubrick telah diberi anggaran 850 ribu dolar AS oleh United Artists untuk syuting Paths of Glory.

Film Paths of Glory ditetapkan selama Perang Dunia I, dan berfokus pada serangan bunuh diri oleh pasukan Prancis di posisi Jerman dan dampak setelahnya. Karena penggambaran korps perwira Prancis yang memberatkan, film tersebut tak ditayangkan di Prancis hingga tahun 1975.

Kubrick melakukan pendekatan langsung terhadap detail semua aspek filmnya, termasuk soal desain produksi, pengeditan, dan sinematografi. Memang, dia secara pribadi bertanggung jawab atas bidikan pelacakan genggam yang berani di Paths of Glory.

2. 2001: A Space Odyssey (1968)

Dikutip dari Encyclopedia, 2001: A Space Odyssey merupakan film fiksi ilmiah epik ini dianggap sebagai salah satu mahakarya sinema sepanjang masa. Film ini menggambarkan perjalanan manusia dari masa lalu hingga masa depan, dengan fokus pada eksplorasi ruang angkasa dan teknologi canggih. Visualnya yang memukau dan narasinya yang mendalam membuatnya menjadi film yang menginspirasi banyak sutradara dan pembuat film selanjutnya.

Film 2001: A Space Odyssey juga dianggap sebagai film fiksi ilmiah terbesar yang pernah dibuat. Film ini memenangkan Oscar kategori Efek Visual Terbaik untuk Kubrick.

3. A Clockwork Orange (1971)

Berdasarkan novel karya Anthony Burgess, film A Clockwork Orange karya kontroversial yang menggambarkan kekerasan, kejahatan, dan kontrol sosial. Film ini menghadirkan gaya sinematografi yang khas dari Kubrick dan mengajukan pertanyaan moral yang kompleks tentang kebebasan, manipulasi, dan tanggung jawab individu.

4. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb merupakan film kultus Kubrick pada 1964. Mengutip New World Encyclopedia, skenarionya berdasarkan novel Red Alert, oleh mantan letnan penerbangan RAF Peter George atau Peter Bryant, ditulis bersama oleh Kubrick, George, dan satiris Amerika Terry Southern.

Film ini sering dianggap sebagai mahakarya humor hitam. Dr. Strangelove menggambarkan perang nuklir Amerika yang sengaja diluncurkan melawan Rusia, oleh U.S.A.F. Jenderal Jack D. Ripper (Sterling Hayden). Dr. Strangelove meramalkan pergolakan budaya di akhir 1960-an dan benar-benar berhasil dengan budaya tandingan Amerika yang baru lahir.

Film ini meraih empat nominasi Academy Award (termasuk Best Picture and Best Director) dan penghargaan Sutradara Terbaik Kritikus Film New York. Dr. Strangelove yang sukses di Kubrick meyakinkan studio bahwa dia adalah seorang auteur yang dapat dipercaya untuk membawakan film-film populer terlepas dari ide-idenya yang tidak biasa.

5. The Shining (1980)

Dibintangi oleh Jack Nicholson, film The Shining menjadi salah satu film horor paling ikonik sepanjang masa. Kisahnya mengenai seorang penulis yang menjadi penjaga musim dingin di hotel terpencil, dan lambat laun mulai mengalami kegilaan. Penggunaan kamera Kubrick dan sinematografinya menciptakan atmosfer yang menakutkan dan mengganggu.

