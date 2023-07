Cincin Mahkota Tupac Shakur Terjual Rp 15 Miliar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cincin emas, berlian, dan rubi yang dikenakan Tupac Shakur beberapa hari sebelum kematiannya terjual di pelelangan dengan harga lebih dari US$1 juta atau sekitar Rp 15 miliar lebih.

Rumah lelang Sotheby's New York menjual cincin itu sebagai bagian dari penjualan besar artefak hip-hop, termasuk surat bertanda tangan dari Tupac Shakur dan demo tape untuk singelnya "Trapped". Sebelum dilelang, cincin itu diperkirakan terjual antara US$200 ribu hingga US$300 ribu atau sekitar Rp 3 miliar hingga Rp 4,5 miliar.

Cassandra Hatton, Kepala Sains dan Budaya Populer Global Sotheby, mengatakan cincin khusus yang unik ini dirancang dengan cermat oleh Tupac dan merupakan salah satu produk akhir dari energi kreatifnya yang tak terbatas. "(Ini) artefak unik dari periode waktu tertentu yang merupakan bukti pengaruhnya yang bertahan lama pada Hip Hop,” katanya.

Tupac merancang dan memproduksi cincin itu pada tahun 1996 dan dia memakainya selama penampilan publik terakhirnya di MTV Video Music Awards 1996. “Pac & Dada, 1996” terukir di bagian ikatan, mengacu pada hubungannya dengan mantan kekasih Kidada Jones, putri produser musik Quincy Jones dan mendiang aktris Peggy Lipton.

Cincin Tupac Shakur yang terjual lebih dari US$ 1 juta di pelelanga Sotheby's New York. (sothebys.com)

Sotheby's menambahkan bahwa desain khusus Tupac terinspirasi oleh kedekatannya dengan manifesto politik Niccolo Machiavelli, The Prince. Rapper "Keep Ya Head Up" itu juga dikenal oleh penggemar sebagai "Makaveli" setelah membaca teks tersebut saat dipenjara.

Untuk membuat cincin itu, Tupac mencari inspirasi dari mahkota raja abad pertengahan Eropa. Ibu baptisnya, Yaasmyn Fula, yang menawarkan cincin itu untuk dilelang. Cincin itu dirakit oleh toko perhiasan di New York City setelah berbulan-bulan di balik jeruji besi dan kontraknya yang baru ditandatangani dengan Death Row Records.

Barang Tupac Shakur lainnya yang dilelang

Ini bukan pertama kalinya salah satu barang milik Tupac dilelang. Barang lainnya adaalah surat perpisahan Tupac ke mantan kekasih yang berbeda. Pada 2018, surat putusnya Tupac dengan Madonna masuk ke blok lelang. Penyanyi berusia 64 tahun itu gagal menghentikan rumah lelang Gotta Have Rock and Roll untuk melelang surat itu. Penawaran untuk surat yang dimulai dari US $100 ribu ditulis oleh Tupac ketika dia menjadi seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Clinton pada Januari 1995.

PEOPLE | INSIDER

