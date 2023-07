Sinopsis My Lovely Liar, Kisah Perempuan Pemilik Ilmu Supranatural untuk Deteksi Kebohongan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - My Lovely Liar adalah drama Korea atau drakor terbaru yang merupakan persembahan dari Viu Original. Mengusung genre romantis, drama ini dikemas dengan sentuhan komedi, misteri, fantasi, dan supranatural tentang seseorang yang bisa mendeteksi kebohongan. Drama hasil karya sutradara Nam Sung Woo ini akan tayang mulai 24 Juli 2023 dan dapat disaksikan secara resmi dengan subtitle bahasa Indonesia melalui platform streaming Viu.

Drakor My Lovely Liar juga merupakan drama comeback dari artis populer Korea Selatan, Kim So Hyun setelah dua tahun menjalani masa hiatus atau jeda sementara. Adapun film terakhir Kim So Hyun adalah River Where the Moon Rises yang tayang pada 2021 lalu. Selain itu, drama ini juga akan dibintangi oleh Hwang Min Hyun yang mendapat popularitas karena perannya yang ikonik dalam drama fantasi Alchemy of Souls.

Bagaimana alur cerita dari drama yang mempertemukan Kim So Hyun dan Hwang Min Hyun sebagai pemeran utamanya ini? Simak rangkuman informasi mengenai sinopsis My Lovely Liar berikut ini.



Tentang My Lovely Liar

- Judul: My Lovely Liar

- Dikenal juga dengan judul: un

- Judul asli (hangul):

- Genre: Misteri, komedi, romansa, supernatural

- Tayang di: tvN, Viu, Viki

- Pertama kali tayang: 24 Juli 2023

- Jadwal tayang: Setiap Senin dan Selasa

- Total episode: 16 episode

- Durasi: 1 jam 20 menit

- Sutradara: Nam Sung Woo, Noh Young Sub

- Penulis skenario: Seo Jung Eun

- Pemeran utama: Kim So Hyun, Hwang Min Hyun

- Rating: Remaja di atas usia 15 tahun



Sinopsis My Lovely Liar

Memiliki genre romantis, fantasi, dan misteri, My Lovely Liar bercerita tentang seorang perempuan bernama Mak Sol Hee (Kim So Hyun) yang memiliki kemampuan supranatural berupa mampu mendengar dan mendeteksi kebohongan. Sayangnya, Mak Sol Hee membenci kemampuan yang dimilikinya karena membuatnya tidak bisa mempercayai orang lain.

Seiring berjalannya waktu, Mak Sol Hee pun dapat menerima kemampuannya. Dia juga menggunakan kemampuan itu untuk mencari uang dengan bekerja sebagai Liar Hunter atau pemburu kebohongan.

Suatu hari, Mak Sol Hee secara tidak sengaja bertemu dengan tetangga sebelahnya yang bernama Kim Do Ha (Hwang Min Hyun). Dia adalah seorang produser musik papan atas yang jenius dan berhasil membuat Sol Hee penasaran. Pasalnya, Kim Do Ha selalu menyembunyikan identitas aslinya dan berusaha agar wajahnya selalu tertutup akibat sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu.

Pertemuan dengan Mak Sol Hee ternyata membuat Kim Do Ha merasakan hal baru dan mulai memberanikan diri untuk membuka diri pada orang lain. Di sisi lain, kemampuan Mak Sol Hee seperti menghilang saat dia berada di dekat Kim Do Ha. Dia jadi tidak bisa mengetahui apakah Kim Do Ha berbohong atau tidak kepadanya.

Pertemuan dan kebetulan-kebetulan yang selalu mengaitkan Sol Hee dan Do Ha membuat keduanya jadi terbiasa dengan kehadiran masing-masing. Perasaan dan benih-benih cinta antara keduanya pun muncul sehingga mereka saling bergantung dan melengkapi satu sama lain.



Daftar Pemain My Lovely Liar

Dibintangi oleh sederet aktor dan aktris populer Korea Selatan, berikut daftar pemain My Lovely Liar:

- Kim So Hyun sebagai Mak Sol Hee

- Hwang Min Hyun sebagai Kim Do Ha atau Kim Seung Joo

- Seo Ji Hoon sebagai Lee Kang Min

- Uhm Ji Yoon sebagai hwang Cho Rok

- Kim Won Hoon sebagai Oh Oh Baek

- Ahn Nae Sang sebagai Mak Tae Seop

- Jun Ji On sebagai Cho Deuk Chan

- Lee Si Woo sebagai Sha On

- Seo Hyun Chul sebagai Jang Joong Kyu

- Ha Jong Woo sebagai Baek Chi Hoon

- Song Jin Woo sebagai Park Moon Jin

- Park Kyung Hye sebagai Cassandra atau Yoon Ye Seul

- Cho Ji Se sebagai So Bo Ro

- Baek Min Hyun sebagai Og Ki Ja

- Jin Kyung sebagai Cha Hyang Suk

- Seo Jung Yeon sebagai Jeong Yeon Mi

