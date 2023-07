Kim Kardashian Jadi Sosok Ibu yang Menakutkan dalam American Horror Story Season 12

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Teaser pertama serial American Horror Story: Delicate menunjukkan gambaran tentang karakter Kim Kardashian. Season 12 yang akan dirilis pada 1 Agustus, ceritanya berdasarkan novel baru Danielle Valentine berjudul Delicate Condition. Tentang sosok Anna Alcott, yang yakin dihantui sosok jahat sehingga dia tidak pernah melahirkan, menurut deskripsi buku di Amazon.

Dalam teaser itu, Kim Kardashian, terlihat hampir tidak bisa dikenali dengan rambut pirang platinumnya dan bulu mata ekstra panjang. Dia terlihat menggendong bayi saat "Rock-a-Bye Baby" diputar di latar belakang.

Selain itu juga menampilkan sekilas para pemain lainnya, termasuk Emma Roberts dan Cara Delevingne. Pemerannya juga termasuk Michaela Jaé Rodriguez, serta Zachary Quinto, yang menjadi cameo.

Serial American Horror Story: Delicate mulai syuting pada April 2023, tetapi syuting telah dihentikan sementara karena pemogokan SAG-AFTRA yang sedang berlangsung.

Proses casting Kim Kardashian

Pengumuman casting Kim Kardashian awal tahun ini membuat heboh. Pendiri SKIMS itu mengungkapkannya pada bulan Mei bahwa dia mengambil pelajaran akting untuk mempersiapkan perannya.

“Sangat menyenangkan untuk keluar dari zona nyaman Anda dan mencoba sesuatu yang baru dan berkembang,” katanya kepada Variety tentang membintangi serial yang dibuat oleh Ryan Murphy. "Saya suka menantang diri saya sendiri."

Perannya dalam American Horror Story menandai bagian akting pertama Kardashian dalam lebih dari satu dekade. Dia memiliki peran kecil dalam Disaster Movie tahun 2009, Temptation Tyler Perry: Confessions of a Marriage Counselor, CSI: NY dan Drop Dead Diva. Dia juga bermain sendiri di How I Met Your Mother, 30 Rock dan Two Broke Girls.

Aktor Zachary Quinto juga memuji aktingnya di Tribeca Film Festival pemutaran perdana film barunya He Went That Way. “Saya menjadi cameo di American Horror Story musim ini dan saya bertemu dengannya,” katanya. "Dia sangat cantik dan hangat dan, sungguh, saya rasa dia tidak membutuhkan nasihat saya."

Zachary bahkan merasa sangat terkesan dengan semangat dan keterbukaanya. “Saya sangat menantikan untuk melihat musim ini karena saya pikir dia akan melakukan pekerjaan yang luar biasa," tambah aktor 46 tahun itu.

Pembuat program, Ryan Murphy, sangat senang menyambut Kim Kardashian yang menurutnya salah satu bintang televisi terbesar dan tercerdas di dunia. “Emma dan saya sangat senang berkolaborasi dengan kekuatan sejati dalam budaya ini. Halley Feiffer telah menulis peran yang menyenangkan, penuh gaya, dan pada akhirnya menakutkan terutama untuk Kim, dan musim ini sangat ambisius dan tidak seperti apa pun yang pernah kami lakukan," katanya kepadaa The Hollywood Reporter.

