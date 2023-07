V BTS Bakal Rilis Album Solo Perdana Tahun Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - V BTS dikabarkan sedang mempersiapkan album solo pertamanya pada kuartal ketiga tahun 2023. Menurut laporan dari Sports Chosun, V telah mengerjakan album solo ini sejak tahun lalu.

Menanggapi laporan tersebut, perwakilan dari BIGHIT MUSIC mengeluarkan tanggapan singkat. “Jadwal [rilis] artis agensi kami termasuk V akan terungkap setelah mereka dikonfirmasi," tanggapan agensi V BTS.

V menjadi anggota BTS terakhir yang merilis karya solo. Baru-baru ini Junglook merilis debut single solo berjudul "SEVEN" pada Jumat 14 Juli 2023. J-Hope adalah yang pertama ketika dia merilis album solo penuhnya, Jack In The Box, pada Juli 2022. Dia diikuti oleh Jin yang merilis single solo pertamanya "The Astronaut" pada Oktober 2022 dan RM, yang merilis albumnya Indigo pada Desember 2022.

Jimin merilis EP pertamanya "FACE" pada Maret 2023, dan Suga merilis album penuh pertamanya berjudul D-DAY dengan nama panggung keduanya Agust D pada April 2023.

Lagu solo V BTS

Baca Juga: V BTS dan Jung Ho Yeon Diduga akan Bintangi Video Musik NewJeans Terbaru

V sebelumnya merilis lagu untuk soundtrack drama Korea Itaweon Class pada tahun 2020 yang berjudul "Sweet Night". Lagu itu disusun, ditulis, diproduksi, dan dinyanyikan oleh V sendiri, bertema balada bertempo rendah berkutat pada perasaan cinta dan harapan yang hilang. Sedangkan judul lagunya lagu adalah terjemahan langsung dari nama pub, yang asal usul namanya juga dijelaskan dalam seri dan memiliki arti khusus untuk karakter utama Park Sae Roy, yang dipeankan sahabatnya, Park Seo Joon.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Terlepas dari serial itu, "Sweet Night" menandai perilisan lagu bahasa Inggris kedua V. Pertama lagu berjudul "Winter Bear", yang dirilisnya di Soundcloud pada bulan Agustus, lalu "Scenery" sebagai rilisan solo ketiganya yang dibuat sendiri, selain "4 O'Clock", yang ia tulis dan produksi bersama dengan RM.

Setahun kemudian, V kembali merilis lagu single untuk soundtrack drama Our Beloved Summer, yang diperankan lagi-lagi oleh sahabatnya Choi Woo Sik. Lagu berjudul "Chritmas Tree" dirilis pada 24 Desember 2021. Komposisi dan lirik dikerjakan oleh Nam Hye Seung dan Kim Kyung Hee.

V BTS ditunjuk menjadi duta merek Cartier

Baru-baru ini Cartier mengumumkan bahwa V adalah wajah terbaru dari kampanye Panthére De Cartier sebagai duta merek mewah tersebut. Arnaud Carrez, International Senior Vice President Cartier dan Chief Marketing Officer mengatakan alasan memilih V untuk mengekspresikan pesona dan aura macan kumbang. "V, yang dipenuhi dengan individualitas dan aura yang kuat, akan membuat keputusan yang didorong oleh kreativitasnya sebagai penari, musisi, dan pencinta seni, dan dia akan menampilkan gayanya sendiri serta keanggunannya.” katanya.

SOOMPI | ALLKPOP | TEEN VOGUE

Pilihan editor: V BTS dan Jung Ho Yeon Diduga akan Bintangi Video Musik NewJeans Terbaru