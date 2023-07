Britney Spears dan Will.I.Am Bakal Reuni di Lagu Terbaru, Mind Your Business

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Britney Spears dan Will.I.Am akan kembali berkolaborasi dalam single terbaru berjudul Mind Your Business. Lagu tersebut dijadwalkan bakal dirilis pada Selasa, 18 Juli 2023 waktu Amerika.

"Uh oh!!! Musim panas ini akan menjadi panas !!!" tulis anggota Black Eyed Peas itu di Instagram pribadinya, Senin, 17 Juli 2023. Ia sekaligus membagikan video teaser layar hitam dengan suara khas Will.I.Am dan Britney Spears, "You are now, now rockin' with Will.i.am and Britney, b**ch."

Unggahan yang juga menandai akun Instagram Britney Spears itu sedikit menguak penggalan lirik lagu Mind Your Business. Britney Spears terdengar menyanyikan kalimat yang mungkin merupakan bagian refrein lagu tersebut, “Mind your business, b**ch," dengan irama cepat.

Kemudian, video teaser diakhiri dengan pengumuman bahwa single Will.I.Am dan Britney Spears tersebut akan dirilis besok.



Lagu Mind Your Business Dinilai Cocok dengan Rasa Frustasi Britney Spears

Menurut Billboard, judul lagu terbaru Britney Spears dan Will.I.Am, Mind Your Business dianggap tepat. Hal tersebut karena Britney Spears pernah mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap film dokumenter tentang kehidupannya dan konservatori selama 13 tahun yang tayang di layanan streaming tanpa izinnya.

Untuk merebut kembali kisahnya sendiri, superstar pop ini akan meluncurkan memoarnya, The Woman in Me, pada 24 Oktober mendatang. Majalah People pertama kali melaporkan judul dengan gambarkan sebagai kisah yang berani dan mengharukan tentang kebebasan, ketenaran, keibuan, kelangsungan hidup, iman, dan harapan.

"Saya sedang menulis buku saat ini dan karena ini benar-benar penyembuhan dan terapi… juga sulit mengungkit peristiwa masa lalu dalam hidup saya… saya tidak pernah bisa berekspresi secara terbuka!!! Saya hanya dapat membayangkan bahwa saya terdengar kekanak-kanakan tetapi saya masih sangat muda ketika peristiwa itu terjadi… dan menanganinya sekarang… Saya yakin itu tampaknya tidak relevan bagi kebanyakan orang dan saya sepenuhnya menyadarinya!!!" tulis Britney Spears soal memoarnya pada April lalu di Instagram.



Kolaborasi Britney Spears dan Will.I.Am Sudah Lebih dari 10 Tahun

Britney Spears dan Will.I.Am pernah bekerja sama pada 2011 lewat lagu Big Fat Bass dan Scream & Shout pada 2013. Will.i.am juga menjadi produser eksekutif album Britney Spears pada 2013, Britney Jean.

Lagu Mind Your Business akan menjadi rilisan pertama Britney Spears sejak dia bergabung dengan Elton John untuk Hold Me Closer, sebuah remix yang diimajinasikan ulang dari hit klasiknya, Tiny Dancer. Lagu tersebut membuat Britney Spears mendapatkan penampilan pertamanya di tangga lagu Billboard setelah hampir satu dekade berlalu.

VARIETY | BILLBOARD

