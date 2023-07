Pakai Teknologi Termutakhir, Ahmad Dhani Pastikan Konser Dewa 19 di Solo Jadi yang Terbaik

Iklan

TEMPO.CO, Surakarta - Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani memastikan konser bertajuk 'Dewa 19 Featuring All Stars Stadium Tour 2023' akan menggunakan teknologi termutakhir. Suami Mulan Jameela itu meyakini konser tersebut bakal menjadi yang terbesar dan terbaik di Kota Solo.

Konser 'Dewa 19 Featuring All Stars Stadium Tour 2023' akan dihelat di Stadion Manahan Solo, Sabtu, 29 Juli 2023. Dalam konser itu, Dewa 19 akan berkolaborasi dengan sejumlah musisi dunia dan dari Indonesia. Beberapa musisi dunia itu akan datang dari Amerika Serikat di antaranya Derek Sherinian, Dino Jelusick, Jeff Scott Soto, Phil X, dan Richie Kotzen.

Kolaborasi Dewa 19 dengan Musisi Dunia

Dewa 19 sendiri juga akan menghadirkan tiga penyanyi yang berkolaborasi dengan band itu yaitu Ari Lasso, Ello, Virzha, serta Tyo Nugros yang merupakan mantan penggebuk drum Dewa 19. Selain itu konser itu juga akan menampilkan dua penyanyi kenamaan, Shandy Sondoro dan Mahalini.

"Saya yakin konser ini nanti akan jadi konser terbaik dan terbesar di Solo. Sebelumnya kan belum ada. Kalau dulu tahun 80-an kita mendengar ada Yngwie Malmsteen, sekarang penyanyinya nyanyi bareng dengan Dewa 19 di Solo," ujar Dhani ketika ditemui awak media di Balai Kota Solo seusai pertemuan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Senin, 17 Juli 2023.

Ahmad Dhani mengakui Kota Solo memiliki kenangan tersendiri bagi Dewa 19. Ia menceritakan pada Oktober 1992 keluar kaset pertama Dewa 19 yang salah satu lagunya berjudul 'Kangen'.

"Pada bulan Oktober 1992 keluar kaset pertama Kangen, Desember show pertama kali di Solo. Kami pertama kali dianggap ngetop oleh orang Solo. Itu konser tunggal di Solo Desember tahun 1992, bayarannya masih Rp 2,5 juta," tuturnya.

Saat Ahmad Dhani Pangling Melihat Stadion Manahan

Dhani pun mengaku merasa pangling dengan tampilan Stadion Manahan Solo saat ini. Ia mengungkap Dewa 19 juga pernah manggung di Stadion Manahan Solo sekitar tahun 2002.

"Kita dulu pernah manggung di sini sekitar tahun 2003 kalau nggak salah, atau 2002 ya. Pangling aja seperti belum pernah ke sini. Padahal sudah pernah ke sini," ujarnya saat meninjau Stadion Manahan Solo yang akan menjadi lokasi konser sebelumnya.

Dhani memastikan, konser Dewa 19 di akhir bulan nanti akan berbeda dengan konser yang pernah dihelat di Solo sebelumnya. Ia berharap dari konser di Manahan Solo ini menjadi langkah awal menuju skenario besar nantinya. “Kita berharap ini adalah langkah awal. Tahun depan akan ada skenario besar bersama musisi besar Amerika yang lain,” tuturnya.

Dengan menggandeng musisi Amerika Dhani juga berharap konser di Manahan Solo semakin sukses. “Ya Dewa memang band kelas dunia, tapi kali ini kita main bersama musisi dunia," kata Dhani.

Gibran: Stadion Manahan Bukan Hanya untuk Olahraga

Adapun Gibran menyambut baik perhelatan konser Dewa 19 yang akan menggunakan Stadion Manahan Solo. Menurutnya stadion itu memang diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk penyelenggaraan berbagai acara atau kegiatan yang bukan hanya olahraga atau sepak bola

"Dulu sebelum saya dilantik (menjadi Wali Kota Solo), pas zaman kampanye saya bilang memanfaatkan Manahan bukan hanya untuk sepak bola saja," katanya.

Ia mengatakan Stadion Manahan harus dimaksimalkan dengan berbagai ajang yang beruntun. "Seperti ASEAN Para Games, besok ada kegiatan keagamaan juga. Salah satunya juga ada Dewa All Star, artis all out, EO all out, harus kita dukung," kata Gibran.

