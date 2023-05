Spektakuler Konser Dewa 19 Berformat Orkestra, Baladewa dan Baladewi Sempat Diajak Membelot Sejenak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewa 19 mengulang sukses konsernya di Kota Solo, Jawa Tengah, dalam gelaran konser bertajuk Pertamina Presents DEWA 19 – A Night at The Orchestra Chapter 4 di Gedung Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu malam, 27 Mei 2023.

Berbeda dengan konser sebelumnya bertajuk Dewa 19 '30 Tahun Berkarya' Tour Concert yang juga digelar di tempat yang sama tahun lalu, tepatnya 26 November 2022, kali ini Dewa 19 menghadirkan pertunjukan musik nan lebih spektakuler dengan memberi sentuhan musik orkestra pada lagu-lagu yang dibawakan Dewa 19 malam itu.

Gaya Elegan Baladewa dan Baladewi di Konser Dewa 19

Alhasil, para Baladewa dan Baladewi (sebutan untuk fans Dewa 19) merasakan suasana yang berbeda saat menyaksikan konser musik dengan iringan musik orkestra yang dipersembahkan grup band idola mereka itu.

Tak hanya dari sisi aransemen musik yang berbeda, pemandangan yang berbeda juga terlihat dari ribuan Baladewa dan Baladewi yang menonton konser itu, khususnya dari penampilan mereka. Bila biasanya para penggemar yang menonton konser Dewa 19 rata-rata berpenampilan kasual, misal mengenakan t-shirt dan celana jins, kini mereka tampil rapi dan elegan.

Yang perempuan mengenakan cocktail dress dipadu heels. Adapun yang pria memakai setelan jas atau batik. Tak sedikit yang berdasi. Sepatu kulit dan pantofel jadi pilihan alas kaki. Bahkan para wartawan yang meliput konser itu pun tak ketinggalan memakai baju resmi.

Di awal konser penonton bersikap sebagaimana layaknya menonton orkestra yang terlihat duduk manis menatap panggung, dan sesekali bertepuk tangan sopan. Meskipun tak bisa ikut bernyanyi ataupun berjingkrak-jingkrak bebas seperti halnya dalam konser Dewa 19 biasanya, para penonton tetap terlihat menikmati pertunjukan musik itu.

Ahmad Dhani Buka Konser Dewa 19

Konser Pertamina Presents Dewa 19 - A Night at The Orchestra Chapter 4 dibuka dengan lagu Indonesia Raya yang diiringi aransemen musik oleh Indonesian Philharmonic Orchestra.

Pentolan Dewa19, Ahmad Dhani naik ke panggung dan bertindak sebagai konduktor. Dengan mengenakan setelan jas warna hitam dan dasi kupu-kupu serta topi topper, Dhani memimpin para pemain orkestra membawakan instrumen Bohemian Rhapsody yang dipopulerkan oleh grup musik Queen.

"Tadi adalah lagu dari komposer Fredy Mercury berjudul Bohemian Rhapsody. Sekarang untuk lagu kedua adalah lagu dari seorang komposer Rusia yang bernama Rachmaninoff dengan judul Vocalise, silakan menikmati," ucap Dhani.

Aksi Ardhito Pramono, Andien, hingga Mulan Jameela di Konser Dewa 19

Selesai dengan lagu Vocalise, Dhani kemudian membawakan lagu berjudul Bolero milik Maurice Ravel, tetap diiringi dengan musik orkestra. Musisi kelahiran Surabaya kemudian mempersilakan komposer kondang, Guntur Pardjono Putra untuk mengambil alih memimpin orkestra. Dhani juga mempersilakan penyanyi Ardhito Pramono untuk tampil. Sama dengan Dhani, Ardhito menggunakan setelan jas hitam memakai kaca mata dengan gaya rambutnya yang khas.

Ardhito kemudian menyanyikan lagu Dewa 19 berjudul Mistikus Cinta dengan gaya musik blues diiringi orkestra. Selesai dengan lagu pertama, Ardhito lanjut membawakan lagu Dewa 19 lainnya Tak Akan Ada Cinta yang Lain dan Kasidah Cinta.

Menyusul penampilan Ardhito, penyanyi solo, Andien tampil membawakan sederet lagu ciptaan Ahmad Dhani berjudul Aku Di Sini Untukmu, Satu Yang Tak Bisa Lepas, Keabadian Cinta, dan Pupus.

Tak selang berapa lama, penyanyi sekaligus istri Ahmad Dhani, Mulan Jameela memasuki panggung untuk membawakan sejumlah lagu berjudul Makhluk Tuhan Yang Paling Seksi, Wonder Woman, The Man with the Child in His Eyes, Cinta Mati Tiga, dan Woman in Love. Penampilan Mulan itu disambung dengan bernyanyi duet bersama Virzha dengan membawakan lagu Biar menjadi Kenangan.

Setelah dengan Mulan, Virzha bersama Dewa 19 kemudian bernyanyi duet dengan Dhani dengan membawakan lagu Pangeran Cinta. Masih dengan Dewa 19, Virzha kemudian membawakan sejumlah lagu berjudul Selimut Hati, Lagu Cinta, Risalah Hati, dan Elang.

Menyusul penampilan Virzha, penyanyi Ello tampil dengan membawakan sejumlah lagu Dewa 19 yaitu Aku Milikmu, Bayang-Bayang, Sudah, hingga Arjuna Mencari Cinta.

Suasana Konser Dewa 19 Mendadak Berubah

Namun saat di tengah konser, tepatnya saat penampilan Ello membawakan lagu Arjuna Mencari Cinta, penyanyi itu sempat mengajak penonton untuk "membelot" hingga suasana sejenak menjadi konser Dewa 19 seperti biasanya, di mana para Baladewa dan Baladewi itu mulai ikut bernyanyi bahkan sempat diajak untuk berdiri sejenak dari tempat duduk mereka.

Setelah itu, Ahmad Dhani kembali tampil bernyanyi dengan iringan musik orkestra. "Selamat malam semuanya, ini lagu di konser ini agak tidak biasa, karena saya tidak ingin seperti konser biasa, yang setelahnya tidak dapat ilmu, karena misi saya mencerdaskan bangsa dan negara. Berin Manilow, dengan judul lagu Could This be Magic," ucap Dhani.

Setelahnya, Dhani kembali tampil berduet dengan Ardhito menyanyikan lagu lawas berjudul New York New York yang pernah dipopulerkan Frank Sinatra. Dhani kemudian lanjut menyanyi dengan membawakan lagu Cinta Kau dan Dia.

Dhani kemudian berduet dengan sang istri, Mulan Jameela membawakan lagu Sedang Ingin Bercinta yang tetap dengan iringan musik orkestra. Hingga akhirnya tiba giliran vokalis pertama Dewa 19, Ari Lasso tampil membawakan sederet lagu berjudul Roman Picisan, Cinta Kan Membawamu Kembali, Persembahan dari Surga, dan Satu.

Konser berlanjut dengan dibawakannya lagu berjudul Satu oleb Ari Lasso. Lagu Kangen menjadi lagu menutup pergelaran konser Pertamina Presents Dewa 19 - A Night at The Orchestra Chapter 4 yang dibawakan Ari Lasso kemudian disusul para penampil sebelumnya Ardhito, Andien, Virzha, Ello, hingga Mulan.

SEPTHIA RYANTHIE

