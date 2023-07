Lima Drama Korea yang Dibintangi Han So Hee, dari Pelakor hingga Putri Mahkota

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Han So Hee, aktris muda dan berbakat asal Korea Selatan, tak pernah gagal mencuri perhatian penonton. Bakat akting dan pembawaan karakter yang kuat membawa namanya sebagai salah satu aktris paling menjanjikan dalam industri hiburan Korea.

Sejumlah drama Korea yang dibintangi Han So Hee melejit dan berhasil mencampuraduk emosi penonton. Berikut beberapa drama Korea yang dibintangi oleh Han So Hee yang populer dan digemari fans:

1. The World of the Married (2020)

The World of The Married jadi terobosan besar bagi Han So Hee. Perannya sebagai Yeo Da Kyung, seorang wanita muda yang terlibat dalam hubungan gelap berhasil melejitkan namanya. Han So Hee berhasil memerankan karakter yang kompleks dengan sangat baik. Lewat penghayatan karakter yang kuat dengan jalan cerita yang mengangkat cerita perselingkuhan, Han So Hee berhasil mencampuadukkan emosi penonton.

2. Nevertheless (2021)

Dalam drama romantis ini, Han So Hee berperan sebagai Yoo Na-bi, seorang mahasiswi seni yang skeptis terhadap cinta. Han So Hee berhasil membawa karakter yang kompleks ini dengan sempurna, mengekspresikan emosi yang rumit, dan kontradiktif dengan sangat baik. Penampilannya dalam drama ini telah memperkuat reputasinya sebagai aktris yang mampu menghidupkan karakter dengan keaslian yang menawan.





3.100 Days My Prince (2018)

Dalam drama sejarah ini, Han So Hee berperan sebagai Kim So Hye, istri raja Lee Yeol yang diperankan Doh Kyung So EXO. Keduanya menikah karena perjodohan saat Lee Yeol masih menyandang status Putra Mahkota, sehingga ia menjadi Putri Mahkota. Kim So Hye dipaksa ayahnya menikah dengan Putra Mahkota yang tak dicintainya. Ia mencintai pengawalnya. Pun suaminya yang hilang ingatan dan menikah serta jatuh cinta dengan wanita lain, Hong Shim.

4. Abyss (2019)

Dalam drama fantasi ini, Han So Hee berperan sebagai Jang Hee Jin. Dalam drama ini, Han So Hee beradu akting dengan Ahn Hyo Seop dan Park Bo Young. Jang Hee Jin merupakan tunangan Cha Min yang diperankan Ahn Hyo Seop. Meski menjadi pemeran pendukung, namun pembawaan karakter Han So Hee sangat kuat.

5. Money Flower (2017)

Han So Hee juga membintangi drama yang tayang sebanyak 24 episode ini sebagai Yoon Sae Won. Yoon Sae Won digambarkan sebagai sosok karyawan sebuah perusahaan besar yang juga memiliki hubungan gelap dengan akan pemilik perusahaan dan memiliki seorang anak. Drama ini mengisahkan kisah ambisi, kekuatan, dan pengkhianatan dalam sebuah keluarga. Han So Hee mampu menghadirkan nuansa gelap dan intensitas yang dibutuhkan oleh karakternya.

Keberhasilan aktris 26 tahun ini dalam dunia seni peran merupakan hasil dari dedikasinya yang kuat terhadap seni akting. Ia terus menantang dirinya sendiri dengan mengambil peran-peran yang berbeda, menggambarkan berbagai emosi, dan situasi dengan kredibilitas yang tinggi. Mulai dari peran pelakor hingga putri mahkota.

