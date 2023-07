Begini Anggota MONSTA X Joohoney yang Tulis Tangan ke Fans Bakal Ikut Wamil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 11 Juli 2023 lalu, Joohoney, personil MONSTA X memberikan kabar yang mengejutkan kepada penggemar. Melansir CNA, Joohoney mengonfirmasi bahwa ia akan bertugas ikut wajib militer mulai 24 Juli 2023.

Ia menyampaikannya secara pribadi melalui tulisan tangan yang diunggah melalui fan cafe MONSTA X.

Melalui surat yang ia tulis, Joohoney menyampaikan bahwa ia hanya memiliki sisa waktu yang sedikit sebelum hari keberangkatannya. Sebab itu, ia khawatir dengan Monbebe, sebutan untuk fandom MONSTA X.

Joohoney ingin Monbebe tetap tersenyum dan bahagia ketika ia menjalani wajib militernya. Selain itu, ia juga berjanji akan kembali lagi dengan hal-hal yang lebih baik untuk penggemarnya.

Joohoney yang kini berusia 28 tahun harus melakukan kewajibannya sebagai warga negara Korea Selatan dengan menghadiri wajib militer. Di Korea Selatan, semua pria yang memiliki badan sehat harus menjalani masa wajib militer selama 18 sampai 20 bulan.

Profil Joohoney MONSTA X

Joohoney MONSTA X memiliki nama asli Lee Joo Heon. Rapper dan penulis lagu asal Korea Selatan ini lahir pada 6 Oktober 1994, Seoul. Walaupun ia lahir di kota Seoul, ia menghabiskan masa kecilnya di Daegu.

Karier Joohoney di industri musik dimulai ketika ia mengikuti proyek grup yang berada di bawah naungan Starship Entertainment. Proyek grup tersebut memiliki nama Nu Boyz dan dibentuk pada Agustus 2014.

Mengutip Gluwee, ketika menjalani masa trainee, Joohoney bersama teman-temannya, seperti Wonho, Shownu, dan #GUN merilis beberapa mixtape yang diunggah melalui YouTube Starship Entertainment. Lalu, 3 bulan kemudian, Joohoney mengikuti sebuah reality show survival berjudul No Mercy. Acara tersebut dilaksanakan oleh Mnet dan Starship Entertainment. Pada penghujung acara, Joohoney menjadi salah satu dari tujuh pemenang.

Kemenangan tujuh peserta dalam acara No Mercy membawa Joohoney masuk ke dalam bagian boy group Monsta X. Joohoney menjadi orang pertama yang diumumkan menjadi anggota dari boy group tersebut. Monsta X pun memulai debutnya dengan merilis EP berjudul Trespass dan berhasil mencapai Gaon Album Chart di peringkat 5 pada 2015.

Di tahun yang sama, Joohoney mengikuti audisi kompetisi rap Show Me the Money. Ia berhasil lolos sampai di babak ketiga. Namun, jalannya harus terhenti karena kalah melawan rapper Lee Hyun Joon pada pertandingan satu lawan satu. Joohoney sempat diberikan kesempatan kedua, tetapi keberhasilan tidak ada di pihaknya.

Pada 2017, Joohoney memiliki mixtape solo berjudul DWTD dan merilis video musik untuk lagu Should I Do dan Red Carpet. Sebab keberhasilannya pada mixtape pertama, ia merilis Psyche pada 2020.

Tidak hanya dalam bidang musik, Joohoney MONSTA X juga sempat tampil di beberapa drama sebagai dirinya sendiri. Drama yang pernah ia bintangi, yaitu The Producers, High-End Crush, Hello Mr. Right, Hit the Top, dan Followers.

