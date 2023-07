Sinopsis dan Jadwal Tayang Drama Mandarin Fireworks of My Heart, Kisah Cinta Pemadam Kebakaran dan Seorang Dokter

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fireworks of My Heart belakangan ramai diperbincangkan pecinta drama mandarin. Serial ini bakal ditayangkan sebanyak 40 episode. Tayang perdana pada Rabu 05 Juli 2023, drama ini ditayangkan di Mango TV dengan durasi selama 45 menit. Fireworks of My Heart bercerita tentang percintaan seorang kepala pemadam kebakaran dan seorang dokter wanita unit gawat darurat.

Sinopsis

Mengutip mydramalist, serial drama Cina Fireworks of My Heart bercerita tentang pertemanan antara Song Yan dan Xu Qin. Namun seiring bertambahnya usia, keluarga mereka tidak merestui persahabatan yang mereka jalin. Song Yan dan Xu Qin dipaksa berpisah oleh keluarga mereka. Dalam sepuluh tahun sejak perpisahan, Song Yan dan Xu Qin telah bekerja keras untuk membangun kehidupan yang mereka inginkan.

Sebagai kepala pemadam kebakaran, Song Yan telah mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain. Anehnya, Xu Qin juga menjadikan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain sebagai dokter unit gawat darurat. Disatukan oleh pekerjaan, Song Yan dan Xu Qin nyatanya tidak terlalu senang bisa bertemu kembali.

Lantas bagaimana reaksi masing-masing keluarga mereka saat mengetahui pertemuan Song Yan dan Xu Qin kembali? Apakah mereka akan memperbaiki hubungan yang dipaksa berpisah bertahun-tahun lalu?

Jadwal tayang

Mengutip tvtime.com, Fireworks of My Heart memiliki 40 episode yang tayang 1 – 2 hari per hari sesuai jadwal tayang VIP Mango TV dan VIU

1. Minggu pertama penayangan episode Long Time No See, Under The Same, Revival, Still Have Youin My Heart, Home Accident, Stayed The Same, My Closest Comrade, Warning, dan Back to The Square pada 5-9 Juli 2023, tayang setiap hari Rabu sampai Minggu. Khusus hari Rabu tayang 6 episode sekaligus dan Sabtu serta Minggu hanya satu episode.

2. Minggu kedua penayangan yaitu tanggal 10-15 Juli 2023 tayang setiap hari Senin sampai Sabtu. Khusus hari Jumat dan Sabtu, jadwal tayang drama China ini hanya satu episode. Film romantis ini bisa jadi pilihan menghabiskan waktu bersama pasangan.

