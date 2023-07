Tiket Sold Out, Ari Lasso Siap Gelar Konser di Jakarta Besok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Ari Lasso akan menggelar konser 3 Dekade Perjalanan Cinta Ari Lasso di Jakarta esok hari, yaitu Sabtu, 8 Juli 2023. Tiket konser Ari Lasso juga sudah ludes dibeli oleh penggemar yang akan hadir di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Penyanyi lagu Hampa itu mengunggah foto dirinya yang sedang memegang mic dan penyangganya pada Kamis, 6 Juli 2023. Pada unggahan tersebut, Ari mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang dengan setia meludeskan seluruh tiket konser 3 Dekade Perjalanan Cinta Ari Lasso. "Terimakasih sudah men 'SOLD OUT' kan konser terakhir setelah Solo, Surabaya dan Malang. Semoga saya bisa memberi yang TERBAIK. C u all felasss .. love you," tulisnya di Instagram.

Ia juga menuturkan kalau foto yang diunggahnya memiliki makna mendalam dalam perjalanan 30 tahun karirnya di industri musik Indonesia. "Mic dan stand mic yang ringan ini adalah salah satu penyangga karier dan kehidupan saya. Tapi penyangga utamanya adalah kalian semua, yg slalu dan masih mau menerima saya apa adanya," tutur penyanyi kelahiran 1973 itu.

Jakarta Jadi Destinasi Keempat Konser Ari Lasso

Konser selebrasi 30 tahun karier Ari Lasso yang dilangsungkan di Jakarta sekaligus menjadi destinasi keempat. "Setelah sukses di Solo, Surabaya, dan Malang, Kota Jakarta akan menjadi kota ke-4 untuk merayakan 30 tahun kiprahnya di blantika musik Indonesia dengan Special Performance by Mulan Jameela," demikian informasi dari promotor. Konser ini akan dilangsungkan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Selatan dan penukaran tiket di mulai dari Jumat, 7 Juli 2023 pukul 13.00 WIB.

Sementara itu, melalui konferensi pers yang diadakan pada 8 Mei 2023 lalu, Ari Lasso mengatakan kalau konser ini turut menjadi bentuk selebrasi hidup setelah bebas dari kanker yang dideritanya. "Bahwa saya masih dikasih kesempatan oleh Tuhan kembali bernyanyi dan kembali menghibur dan memberikan manfaat bagi banyak orang," tuturnya kepada awak media.

Kemudian pada konferensi pers itu, Ari Lasso juga mengatakan kalau penonton dapat mengharapkan adanya penampilan lagu Dewa 19 karena dirinya sudah mendapatkan izin dari Ahmad Dhani untuk menyanyikan lima lagu signature-nya.

GABRIELLA AMANDA

