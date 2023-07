5 Hal tentang Kate Middleton, Stylish hingga Menyukai Seni Visual

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton mengikuti mode mendiang Ratu Elizabeth II dalam acara publik baru-baru ini dalam laporan The Mirror. Ia memilih pakaian berwarna dengan karakter yang tegas.

Mendiang Ratu Elizabeth yang meninggal dalam usia 96 tahun September 2022 pada usia 96 itu berpakaian seperti ini agar tampak mencolok, kata menantu perempuannya Sophie, Duchess of Edinburgh, dalam film tentang kehidupan kerajaan, The Queen at 90.

Tentang Kate Middleton

1. Berfokus tema anak

Mengutip The Royal Family, Kate Middleton melihat tantangan sosial yang dihadapi dalam awal kehidupan seseorang. Ia ingin meningkatkan kesadaran dalam pentingnya pengalaman anak usia dini.

Pada 2021 ia melakukan aksi nyata dengan meluncurkan The Royal Foundation Center for Early Childhood. Peluncuran bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap anak usia dini.

2. Menyukai seni visual

Kate Middleton meminati seni visual dan fotografi sejak ia masih berkuliah. Pada 2022, Kate Middleton bekerja sama dengan National Portrait Gallery untuk membuat proyek fotografi. Ia juga suka memotret anggota keluarga kerajaan. Kesukaan itu membuat Kate Middleton menjadi anggota kehormatan dari Royal Society of Photographers.

3. Stylish

Kate Middleton tergolong orang stylish. Merujuk L’officiel, pada 2012, Kim Kardashian mendapat kesempatan untuk merancang koleksi alas kaki untuk ulang tahun Kate Middleton yang ke-30.

4. Hobi berolahraga

Kate Middleton aktif menghadiri kegiatan olahraga, seperti hoki, bola jaring, dan tenis. Saat kuliah, ia juga terdaftar sebagai pemain hoki di tim universitas. Menurut dia olahraga melatih kesehatan fisik akan mental yang bisa mengubah kehidupan menjadi lebih baik.

5. Pengurus Yayasan Kerajaan

Kate Middleton mengurusi yayasan kerajaan. Melalui Middleton, yayasan bekerja sama dengan organisasi yang memberikan dampak dalam beberapa bidang, seperti pendidikan dan ekonomi.

