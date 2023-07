Olivia Rodrigo Merilis Single Vampire, Penggemar Duga Cerita Tentang Mantan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Olivia Rodrigo merilis single pertama berjudul "Vampire" dari album terbarunya, "Guts", Jumat 30 Juni 2023. Banyak penggemarnya yang berspekulasi lagu itu bercerita tentang mantan pacarnya, Adam Faze. Namun sumber terdekatnya membantah bahwa lagu itu bukan tentang produser film/TV itu.

Olivia dan Adam pertama kali terlihat bersama di pemutaran perdana film Space Jam 2 di California dua tahun lalu. Setelah merilis "Vampire", para penggemar mulai berspekulasi bahwa lagu itu tentang Adam, karena liriknya menyinggung perbedaan usia dan hubungan enam bulan. Selain itu, lagu tersebut dirilis tepat dua tahun setelah mereka menghadiri pemutaran perdana Space Jam 2 bersama pada 29 Juni.

"How do you lie without flinching? / Oh, what a mesmerizing, paralyzing, f---ed up little thrill / Can't figure out just how you do it and God knows I never will / Went for me and not her / 'Cause girls your age know better," potongan lirik lagu "Vampire".

Proses penulisan lagu "Vampire" Oliva Rodrigo

Sehari sebelumnya, penyanyi 26 tahun itu membagikan beberapa detail tentang proses penulisan lagu "Vampire" melalui Instagram. Dia mengatakan proses penulisan lagu itu saat musim dingin lalu dibantu Danel Nigro, pencipta lagu dan produser, serta Petra Collins, untuk pembuatan video musiknya. "Menulis lagu ini membantu saya memilah banyak perasaan menyesal, marah, dan sakit hati," tulisnya dalam keterangan unggahan itu, yang menyertakan serangkaian gambar di balik layar dari video musik "Vampire" dan klip yang menunjukkan lagu tersebut ditulis saat dia memainkan piano.

Olivia Rodrigo menambahkan bahwa "Vampire" adalah salah satu lagu favoritnya. Dia merasa lega bisa menyelesaikan lagu tersebut dan merilisnya. "Saya harap ini membantu Anda menghadapi bloodsuckers dalam hidup Anda. terima kasih selamanya," tutupnya.

Unggahan emosional itu menyertakan beberapa foto Olivia di lokasi syuting video "Vampire", dimulai dengan foto close-up yang menunjukkan bekas gigitan di lehernya. Foto lain menunjukkan penyanyi itu berlumuran darah palsu di dekat peralatan kamera dan membuat wajah dengan mata berputar ke belakang dan lidah menjulur keluar.

Peraih Grammy itu juga menampilkan foto lama yang tampaknya mengisyaratkan inspirasi untuk lagu tersebut. Di mana terlihat foto Olivia saat masih kecil di samping poster Twilight, dan diberi label "Edward dan Bela" dengan tulisan tangan anak-anak.

