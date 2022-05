Perdana Dinominasikan, Olivia Rodrigo Borong 7 Piala Billboard Music Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Olivia Rodrigo menjadi musisi yang paling banyak membawa pulang piala Billboard Music Awards 2022. Ini menjadi tahun pertama baginya masuk dalam nominasi Billboard Music Awards dan berhasil memenangkan tujuh kategori.

Penyanyi 19 tahun ini sendiri tidak hadir dalam perhelatan yang digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas pada Minggu malam, 15 Mei 2022 waktu setempat. Tujuh kategori yang dimenangkannya antara lain, Top New Artist, Top Female Artist, Top Hot 100 Artist, Top Billboard 200 Album untuk Sour, Top Streaming Songs Artist, Top Radio Songs Artist, dan Top Billboard Global 200 Artist.

"@oliviarodrigo telah menjadi pemenang dari enam #BBMAs malam ini! Selamat," cuit akun resmi Billboard Music Awards. Dilanjutkan dengan cuitan terbaru, "Ucapkan selamat kepada Top Female Artist kita... @oliviarodrigo!"

Menurut Billboard, ini menjadi salah satu pertunjukan terkuat oleh artis baru dalam sejarah Billboard Music Awards. Sebelumnya grup Next memenangkan delapan piala pada 1998 dan Ashanti juga memenangkan delapan pada 2002.

Olivia Rodrigo menang sebagai Artis Pendatang Baru Terbaik di Grammy Awards 2022. Dok. Recording Academy.

Sour merupakan album debut Olivia Rodrigo yang memenangkan kategori Top Billboard 200 Album. Ini menandai tahun ketiga berturut-turut album debut menerima penghargaan tertinggi ini. Album Billie Eilish bertajuk When We All Fall Asleep, Where Do We Go? menang dua tahun lalu. Shoot for the Stars, Aim for the Moon dari Pop Smoke menang tahun lalu.

Sementara, Kanye West atau Ye memenangkan Top Christian Artist untuk pertama kalinya, dan Top Gospel Artist serta Top Gospel Song untuk tahun ketiga berturut-turut. Ini adalah kali kedua Ye memenangkan Top Gospel Album.

Drake menjadi artis dengan kemenangan Billboard Music Awards terbanyak sepanjang masa. Tahun ini, Drake membawa pulang lima kemenangan. Ia terus memegang rekor dengan total 34 kemenangan.

Olivia Rodrigo berhasil membawa pulang tiga piala Grammy Awards ke-64 yang digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas pada Minggu, 3 April 2022. Ia menang sebagai Best New Artist, Best Pop Vocal Album, dan Best Pop Solo Performance.

