TEMPO.CO, Jakarta - Band Asian Kung-Fu Generation akan menggelar konser di Jakarta pada 18 Agustus mendatang. Ini menjadi konser pertama grup band asal Jepang itu di Indonesia.

Dalam unggahan akun Instagram KIG Live, band rock yang terbentuk pada 1996 itu bakal menggelar konser dengan mengusung konsep "Their Only Show in South-East Asia".

Profil Asian Kung-Fu Generation

Melansir Jpop Asia, Asian Kung-Fu Generation terdiri dari Masafumi Gotoh (vokalis), Kensuke Kita (gitaris), Takahiro Yamada (bassis), dan Kiyoshi Ijichi (drummer).

Gaya musik Generasi Kung-Fu Asia sebagian besar telah dipengaruhi band-band rock alternatif dan rock indie 1990-an, terutama Weezer, Oasis, Teenage Fanclub, Radiohead, Supergrass, Manic Street Preachers, Smashing Pumpkins and Beck.

Asian Kung-Fu Generation mendapatkan terobosan besar pertama mereka saat lagu mereka "Konayuki" ditampilkan di radio. Pada tahun yang sama, album lainnya dirilis berjudul "I'm Standing Here". Di album itu disertakan beberapa lirik berbahasa Jepang.

Pada 2002, Asian Kung-Fu Generation merilis mini album mereka, Houkai Amplifer, yang meraih peringkat #1 di High Line Record Sales dan #35 di Oricon.

Pada tahun yang sama, Asian Kung-Fu Generation juga membuat kesepakatan dengan produser Naruto dan menggunakan lagu "Haruka Kanata" sebagai openingnya.

Setahun berikutnya, Asian Kung-Fu Generation memproduksi album besar pertama mereka, Kimitsunagi Five M, yang terjual lebih dari 250.000 kopi.

Album kedua mereka, Sol-Fa, mencapai tempat nomor satu di tangga musik Jepang setelah dirilis, dan terjual lebih dari 700.000 eksemplar.

Berikut daftar album yang pernah dirilis Asian Kung-Fu Generation:

- Kimi Tsunagi Five M (2003)

- Sol-fa (2004)

- Fanclub (2006)

- World World World (2008)

- Surf Bungaku Kamakura (2008)

- Magic Disk (2010)

- Landmark (2012)

- Wonder Future (2015)

- Sol-fa 2016 (2016)

- Hometown (2018)

- Planet Folks (2022)

- Surf Bungaku Kamakura (Complete Version) (2023)

