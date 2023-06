Mengenang Kepergian Michael Jackson 14 Tahun Lalu: Ini Jejak Musik Sang King of Pop

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 25 Juni 14 tahun silam, "King Of Pop" Michael Jackson tutup usia. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung usai diberi suntikan demerol.

Sebelumnya, Michael Jackson berencana menggelar konser di O2 Arena London, pada 25 Juli 2009. Konser tersebut dinamakan This Is It Michael Jackson. Namun, satu bulan sebelumnya Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada Kamis, 25 Juni 2009.

Sang Fenomenal Michael Jackson

Bernama lengkap Michael Joseph Jackson atau Michael Joe Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat (AS). Mengutip dari britannica, ia merupakan penyanyi, penulis lagu, sekaligus penari AS yang populer di dunia pada awal dan pertengahan 1980-an.

Michael Jackson dibesarkan di salah satu keluarga musik paling terkenal di era rock masa itu. Ia merupakan anak bungsu dari lima bersaudara yang dibentuk ayahnya menjadi sekelompok bintang cilik atau dikenal sebagai Jackson Five.

Michael Jackson memulai karirnya bersama the Jackson 5. Kemudian merilis album solo pertamanya "Off the Wall" pada 1979. Album tersebut menghasilkan empat hit 10 teratas AS dan terjual lebih 20 juta kopi di seluruh dunia.

Tidak berpuas diri, Michael kemudian merilis album 'Thriller" nya pada 1982. Album ini memecahkan semua rekor album terlaris di seluruh dunia. Pasalnya album tersebut menduduki puncak tangga lagu Billboard 200 selama 37 minggu dan berada di 10 teratas dari 200 selama 80 minggu berturut-turut.

Mengutip dari imdb.com, kesuksesan solo Michael tak terelakkan pada 1980-an. Rekor penjualan secara konsisten mengorbit dan berpuncak pada album "Thriller" dengan penjualan yang dikonfirmasi lebih dari 51 juta, dan mencapai penjualan lebih dari 100 juta kopi di seluruh dunia. Tak hanya itu, kesuksesan berestafet pada Album "BAD" serta Album "Dangerous" yang mencapai 20 juta kopi terjual di seluruh dunia.

Merangkum dari fandom, dijuluki "King of Pop", ia dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting abad ke-20. Selama berkarir empat dekade, kontribusinya memengaruhi banyak genre musik dengan mencetuskan gerakan tari populer, moonwalk dan robot.

Kendati demikian, reputasi Michael sempat rusak pada 1993. Saat itu, dirinya dituduh melakukan pelecehan kepada seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang berteman dengannya. Namun tuduhan tersebut berhasil diselesaikan di luar pengadilan.

Mengutip dari, p2k.unkris.ac.id, sepanjang karirnya, Michael mendapatkan banyak penghargaan, meliputi 15 Grammy Awards, 6 Brit Awards, Golden Globe Award, dan 39 Guinness World Records, termasuk "Penghibur Paling Sukses Sepanjang Masa". Bahkan dirinya sempat dilantik pada Rock and Roll Hall of Fame, Hall of Fame Grup Vokal, Hall of Fame Penulis Lagu, Dance Hall of Fame, dan Rhythm and Blues Music Hall of Popularitas.

Tak hanya itu, Michael juga dilantik 12 kali di berbagai ruang musik ketenaran. Ia juga meraih 13 Rekor Dunia Guinness, 13 Grammy Awards, Grammy Legend Award dan Grammy Lifetime Achievement Award, 26 Penghargaan Musik Amerika dan 17 single nomor satu di Amerika Serikat dengan 780.000.000 penjualan rekaman secara global.

Terlepas dari kiprahnya di bidang musik, Michael Jackson juga kerap melakukan pekerjaan kemanusiaan. Dia diperkirakan telah menyumbangkan lebih dari $500 juta dolar untuk amal selama hidupnya.

Diskografi:

Got to Be There (1972)

Ben (1972)

Music and Me (1973)

Forever, Michael (1975)

Off the Wall (1979)

Thriller (1982)

Bad (1987)

Dangerous (1991)

HIStory (1995)

Invincible (2001)

Filmografi:

The Wiz (1978)

Captain EO (1986)

Moonwalker (1988)

Michael Jackson's Ghost (1997)

Men In Black II (2002)

Miss Cast Away And The Island Girl (2004)

This Is It (2009)

Tur

Bad World Tour (1987-1989)

Dangerous World Tour (1992-1993)

HIStory World Tour (1996-1997)

