3 Film Musik Dokumenter di Bioskop Online Perjalanan Musisi Ternama Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Musik Sedunia pada Rabu, 21 Juni 2023, Bioskop Online menghadirkan program terbaru bertajuk Festival Sinema Musik. Ada tiga film musik dokumenter yang ditayangkan, yaitu A Documentary Of Mocca: Life Keeps On Turning, The Brandals: Marching Menuju Maut, dan Catharina Leimena: Show Must Go On.

Ketiga film tersebut menyajikan kisah yang beragam, yang akan memberikan pengalaman menonton yang juga berbeda-beda. Dalam program Festival Sinema Musik ini, Bioskop Online menghadirkan film-film dokumenter yang mengabadikan musisi-musisi yang sudah tak perlu diragukan lagi kontribusinya di industri musik Tanah Air.

“Harapan kami dengan menayangkan ketiga film ini bisa mengajak penonton kembali melihat perjalanan musik Tanah Air dari waktu ke waktu yang terus bertumbuh. Selamat menonton dan teruslah bermusik serta mencintai karya musik Tanah Air,” ungkap Bonifacius Soemarmo selaku VP Growth dan Marketing Digital Business Bioskop Online, dikutip dari siaran persnya.



Film Musik Dokumenter di Bioskop Online



1. A Documentary of Mocca: Life Keeps On Turning



Dokumentari ini bercerita tentang film konser band Mocca saat mereka hendak vakum untuk sementara waktu setelah 12 tahun bersama. Pada 2011 lalu, Arina, vokalis Mocca hendak pindah domisili ke luar negeri. Akhirnya mereka mengadakan konser perpisahan untuk fansnya sebelum memutuskan vakum. Film dokumenter ini disutradarai oleh Ari Rusyadi dan Nicholas Yudifar. Tentunya dibintangi oleh personel Mocca, seperti Arina Ephipania, Achmad Pratama, Indra Massad dan Riko Prayitno.



2. The Brandals: Marching Menuju Maut



Film dokumenter dari band The Brandals. Marching Menuju Maut adalah dokumentasi perjalanan karir band Rock n Roll seminal asal ibukota The Brandals. Dimulai dari lembaran awal masing-masing personil lahir dan besar dengan latar belakang kota urban Jakarta yang kencang keras dan kasar. Elemen tersebut direfleksikan dalam musik dan lirik sejak awal terbentuk dan berkiprah di 2001 hingga merilis album DGNR8 (2011).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rilis pertama kali pada Desember 2013, kini film yang disutradarai oleh Faesal Rizal ini kembali tayang di Bioskop Online. Memotret kosa The Brandals dengan menghadirkan nama-nama Eka Annash, Rully Annash, M. Bayu Indrasoewarman, Doddy Widyono, Tony Dwi Setiaji, Mulyadi 'PM' Natakusumah, dan Radhitya Syaharzam Almatsier.



3. Catharina Leimena: Show Must Go On



Sebuah film tentang seorang musisi legendaris, Catharina Leimena ikut meramaikan Hari Musik Sedunia di Bioskop Online. Disutradarai Patar Simatupang, film ini berkisah tentang bagaimana sang seniman menghadapi masa sulit akibat pandemi.

Mengikuti Catharina membawa kita ke dalam suatu kedalaman sebuah ketekunan. Serupa ombak yang lembut dan teratur, demikian pula kekuatan di balik suara-suara indah terlatih yang dipengaruhinya. Mengikutinya ke panggung, ke meja juri, ke studio praktek, seniman komplit ini adalah seorang ibu yang selalu bersemangat.

Kehadirannya memberi motivasi bagi para guru nyanyi, penyanyi klasik dan pop ternama, paduan suara maupun para pemula. Kisah dimulai pada satu makan malam keluarga, putranya memberanikan diri meminta ia untuk berhenti. Tragedi 1965 hingga pandemi Covid-19 yang memberhentikan dunia beraktifitas namun Catharina terus berkarya.

Pilihan Editor: 21 Juni Hari Musik Sedunia, dari Prancis kemudian Mendunia