Siap Bintangi Drama Musikal Rebecca, Berikut profil Wendy Red Velvet

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak kecil, Wendy Red Velvet mengenal dunia musik dengan baik. Ia sudah menunjukkan kemampuan menyanyinya pada usia 6 tahun, sudah berlatih secara intensif saat itu. Selain itu, Wendy pun diajari memainkan alat musik seperti piano, saksofon, gitar, dan seruling. Begitu ia berusia 12 tahun, Wendy meninggalkan Korea Selatan untuk tinggal dan belajar di Ontario, AS.

Pada 2010, Wendy berpartisipasi dalam audisi online untuk Koreaboo. Audisi Global Cube Entertainment 2011. Videonya berhasil menjadi salah satu dari 5.000 video yang berhasil mencapai final di Vancouver, Kanada, GNA. Setelah itu, ia menjadi salah satu dari total 15 finalis yang berhasil lolos.

Pada 2012, Wendy mengikuti audisi S.M Global Audition di Kanada, menyanyikan "Moon of Seoul" oleh Kim Gun Moon. Bakat musiknya terlihat jelas pada saat itu, dan kemampuannya memainkan alat musik merupakan aset. Sejak itu, Wendy magang selama dua tahun. Pada 14 Maret 2014, dia diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies. Berkat suaranya yang merdu, Wendy merilis lagu berjudul "Because I Love You" yang dijadikan soundtrack drama Mnet "Mimi".

Kehidupan pribadi para idol KPop menjadi daya tarik tersendiri untuk dibicarakan. Tentu saja, idola yang hanya bisa dilihat di televisi ini bisa membanggakan begitu banyak fakta menarik dan prestasi luar biasa.

Wendy, salah satu member Red Velvet akan mencoba bakat barunya yakni dengan ikut tampil dalam drama musikal untuk pertama kalinya. Semenjak ia debut, drama musikal ini akan menjadi drama musikal sepanjang kariernya.

Dikabarkan juga ia akan pemeran utama, Wendy berperan untuk menampilkan akting dan nyanyian. Karakter yang tumbuh dari wanita yang rapuh dan lugu menjadi wanita yang kuat dan tegas.

Mengutip dari Allkpop pada Selasa, 20 Juni 2023, menurut laporan dari media outlet berita Wendy Red Velvet telah terpilih sebagai salah satu pemain drama musikal berjudul Rebecca, untuk merayakan anniversary ke-10 tahun drama musikal tersebut.

Dikenal dengan suara nyanyiannya yang indah, sang idola berhasil menggairahkan penggemar dengan penampilan debutnya di musikal Rebecca. Banyak yang menantikan pesona baru yang akan ditampilkan Wendy di panggung musik, berbeda dengan berbagai peran sebelumnya seperti radio DJ, MC, perilisan solo, soundtrack dramatis, sulih suara animasi, dan lainnya.

Pertunjukan ulang tahun ke 10 'Rebecca' akan diadakan dari 19 Agustus 2023 hingga 19 November 2023 di Blue Square Shinhan Card Hall di Seoul.

Selain aktif di bandnya Red Velvet, Wendy sebelumnya menjadi pembawa acara radio di acara radio SBSPower FM Young Street. Sayangnya, setelah hampir dua tahun berkarier sebagai DJ radio, beberapa waktulalu Wendy memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena ingin fokus pada aktivitas solo dan bandnya. Wendy dikabarkan pula akan kembali sebagai penyanyi solo pada paruh kedua 2023 ini.

