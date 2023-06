Respons dan Apresiasi Artis Indonesia untuk Putri Ariani Usai Pukau Penonton dan Juri America's Got Talent

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Ariani menuai banyak pujian dari warganet, selebritas, hingga pejabat Indonesia atas penampilannya yang memukau di America’s Got Talent 2023. Juara Indonesia’s Got Talent 2014 itu berhasil meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell sehingga berhak melaju ke babak semifinal live show AGT.

Dengan kemampuan dan talenta suara yang dimiliki, Putri Ariani sukses menarik perhatian banyak pihak. Selain mendapat pujian dari para juri America’s Got Talent, beberapa artis Indonesia turut memberikan respons berupa apresiasi dan pujian kepada Putri di media sosial pribadinya. Berikut beberapa artis Indonesia yang memberikan apresiasinya kepada Putri Ariani.

1. Krisdayanti

Salah satu Diva Indonesia, Krisdayanti, memberikan ucapan selamat kepada Putri Ariani dan kedua orang tuanya atas prestasi yang telah didapatkan Putri. Selain itu, ibu empat anak itu juga berterima kasih kepada orang tua Putri yang telah mendukung karier anaknya di Industri musik.

“SELAMAT MAMA PAPA PUTRI, terus antar dan hadir dalam perjalanan Putri yaaaa puncak gemilang. Salam hormat dan sayang untuk semua, terima kasih Putri sudah mengikuti IG tante KD yaaa,” tulis Krisdayanti di kolom komentar Instagram Putri Ariani @arianinismaputri.

Krisdayanti. Dok. Raya Music

2. Melly Goeslaw

Sama seperti Krisdayanti, Melly Goeslaw pun memberikan selamat kepada Putri Ariani melalui komentar di unggahan Instagram Putri. “Selamat sayaaang, kamu hebat,” tulis penyanyi dan produser musik itu. Menanggapi ucapan tersebut, Putri pun membalas komentar Melly Goeslaw, “Makasih Teh Melly, semoga nanti Putri bisa ketemu Teh Melly langsung ya.”

3. Baim Wong

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Baim Wong turut memberikan ucapan kepada Putri Ariani. Aktor berusia 42 tahun ini mengatakan jika dia menangis setelah melihat penampilan Putri di America’s Got Talent. Bahkan, suami dari Paula Verhoeven ini juga mengungkapkan jika dia mendapatkan banyak pelajaran setelah melihat penampilan Putri.

“Nangis, nangis dan nangis lagi liat ini.. Berkali-kali nangis lihat ini.. Enggak ada kekurangan di diri kamu, Allah memberikan kamu banyak kelebihan. Karena kamu melihatnya dari arah yang berbeda,” tulis Baim Wong.

“Banyak pelajaran yang saya dapat, terima kasih Putri. Bangga banget sama kamu!!! Dan terima kasih sudah membawa nama Indonesia," tulisnya menambahkan.

4. Gisella Anastasia

Penyanyi sekaligus pemain film, Gisella Anastasia, turut memberikan apresiasinya kepada Putri Ariani melalui kolom komentar Instagram gadis berusia 17 tahun tersebut. Juara dua Indonesian Idol musim kelima ini mengaku terharu setelah mendapat video penampilan Putri dari ayahnya.

“Aku dikirimin video ini sama papaku di Whatsapp... Auto nangis kenapa bisa sempurna banget semua tarikannya.. Salam kenal Putri... Kamu keren banget aku enggak tahu mau ngomong apa.. You go girl,” tulis Gisel.

Gisella Anastasia. Foto: Instagram/@gisel_la

5. Sandhy Sondoro

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sandhy Sondoro menjadi artis Indonesia selanjutnya yang memberikan apresiasinya kepara Putri Ariani. Bahkan, penyanyi kelahiran 1973 ini mengatakan jika Putri adalah penyanyi terbaik yang pernah ada.

“YOU ARE THE ONE OF BEST FEMALE SOUL SINGERS IN THE WORLD EVER ! YOU PLAY PIANO AND WRITE SONGS AS WELL ! KALAH DEH SEMUA ARTIST2 ASIA DAN INDONESIA ( BAIK YANG NATIONAL DAN INTERNATIONAL ) ! KAMU BENAR BENAR YANG BERNYANYI DAN BERMAIN PIANO DENGAN SELURUH JIWAMU !!! THE REAL SOUL SINGER,” puji pelantun lagu ‘Tak Pernah Padam’ tersebut.

6. Raffi Ahmad

Raffi Ahmad menjadi salah satu artis yang mengapresiasi dan mendukung Putri Ariani. Bahkan, pria yang dijuluki Sultan Andara tersebut mengundang Putri untuk berkunjung ke rumahnya. Raffi pun mengucapkan selamat dan semangat kepada Putri melalui unggahan di media sosial pribadinya.

“Go Go Go !!!! @arianinismaputri, Kita Semuaaaa Support kamuuuu…. Next Agustus/September Ada Babak Live Shownya di Hollywood America’s Got Talent!!! Ayoooo Indonesia dan Seluruh Dunia Support Anak Bangsa kita @arianinismaputri. Semanagattttttt yaaaa,” tulis Raffi di keterangan unggahan Instagram pribadinya.

7. Jenita Janet

Artis Indonesia selanjutnya yang merespon dan mengapresiasi prestasi Putri Ariani adalah Jenita Janet. Penyanyi dangdut ini memberikan semangat kepada Putri dan mengungkapkan untuk mendukung semua perjuangan yang Putri lakukan.

“Bismillah semangat yaa Putri.. ikut bangga dengan prestasi Putri.. kita semua akan support perjuangan dan usaha putri yang luar biasa.. yakin Allah Maha Pemberi Pertolongan dan Maha Berkehendak,” tulis Janet di kolom komentar unggahan Putri.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Tokoh-tokoh Ramai Menemui Putri Ariani, Terakhir Jokowi