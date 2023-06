Lirik Lagu Aldi Taher untuk Messi, Digunakan di Akun Resmi FIFA

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar ketidakhadiran Lionel Messi di Indonesia untuk laga persahabatan Argentina vs Indonesia membuat sedih para penggemarnya. Hal ini pun menjadi inspirasi dari selebritas Tanah Air, Aldi Taher, untuk menciptakan sebuah lagu. Melalui akun pribadi TikToknya, Aldi Taher membuat sebuah lagu untuk Messi yang berjudul ‘Why Mr Messi Why’.

Dengan lirik bahasa Inggris, Aldi Taher pun menyanyikan lagu untuk Messi diiringi dengan instrumen gitar sederhana. Hingga 16 Juni 2023, video unggahan lagu tersebut sudah ditonton sebanyak 1,9 juta kali dan mendapat lebih dari 115 ribu likes.

Digunakan di Akun Resmi FIFA

Lagu Aldi Taher untuk Lionel Messi tak hanya menarik perhatian dari masyarakat Indonesia. Lagu berjudul ‘Why Mr Messi Why’ tersebut juga menarik atensi dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA). Melalui akun TikTok dan Instagramnya, FIFA turut menggunakan lagu tersebut untuk mengiringi unggahannya.

“Abang kita semua Leo Messi,” tulis FIFA dalam keterangan unggahannya di TikTok dan Instagram, @fifaworldcup.

Lirik Lagu ‘Why Mr Messi Why’ Milik Aldi Taher

Berikut lirik lagu Aldi Taher untuk Lionel Messi yang berjudul ‘Why Mr Messi Why’.

Why you don't come to Indonesia Mr. Messi

Why? Please come to Indonesia, Man

We waiting for you Bro. We love you...

Why you don't come to Indonesia?

Why you don't come to Indonesia?

Why you don't come... Oh Mr. Messi...

Why you not come to Indonesia?

Why you not come to Indonesia?

Why you not come.. we waiting... for you

Oh oh oh

Oh oh oh

We waiting for you

Please come to Indonesia, honey

Please come to Indonesia, baby

Please come oh Mister Messi

We always waiting for you

We always waiting for you

Please come to Indonesia, oh Mister Messi

We always waiting for you

We always waiting for you

We always waiting for Mister Messi

Why you not come to Indonesia Mister Messi

Why you not come to Indonesia, honey

We always waiting for you

We always waiting for you

We always waiting for you, baby

Indonesia beautiful country

Indonesia I love, for you honey

Please come to Indonesia

Please come to Indonesia, Mister Messi baby

Please come to Indonesia

Please come to Indonesia

Please come to Indonesia, oh Mister Messi

We always waiting for you

We always waiting for you

Please come to Indonesia, oh Mister Messi

We always waiting for you

We always waiting for you

We always waiting for oh Mister Messi

Naa.. naa.. naaa..

Naa.. naa.. naaa..

We waiting for you

Terjemah Lagu ‘Why Mr Messi Why’ Milik Aldi Taher

Kenapa kamu tidak datang ke Indonesia Mr Messi, kenapa?

Tolong datanglah ke Indonesia men,

Kami menunggu untukmu bro, kami mencintaimu

Kenapa kamu tidak datang ke Indonesia.

Kenapa kamu tidak datang ke Indonesia,

Kenapa kamu tidak datang, oh Mr Messi

Kenapa kamu tidak datang ke Indonesia.

Kenapa kamu tidak datang ke Indonesia,

Kenapa kamu tidak datang, kami menunggu mu

Oh oh oh

Oh oh oh

Kami menunggumu

Tolong datang ke Indonesia, sayang,

Tolong datang ke Indonesia, sayang,

Tolong datang, oh Mr Messi

Kami selalu menunggumu

Kami selalu menunggumu

Tolong datanglah ke Indonesia, Oh Mr Messi

Kami selalu menunggumu

Kami selalu menunggumu

Kami selalu menunggu, Mr Messi

Kenapa kamu tidak datang ke Indonesia Mr Messi

Kenapa Kamu tidak datang ke Indonesia, sayang

Kami selalu menunggumu

Kami selalu menunggumu

Kami selalu menunggu, sayang

Indonesia negara yang indah

Indonesia aku cinta, untukmu sayang

Tolong datang ke Indonesia

Tolong datang ke Indonesia

Mr Messi, sayang

Tolong datang ke Indonesia

Tolong datang ke Indonesia

Tolong datang ke Indonesia, oh Mr Messi

Kami selalu menunggumu

Kami selalu menunggumu

Tolong datang ke Indonesia, oh Mr Messi

Kami selalu menunggumu

Kami selalu menunggumu

Tolong datang ke Indonesia, oh Mr Messi

Naa.. naa.. naaa..

Naa.. naa.. naaa..

Kami menunggumu

RADEN PUTRI

