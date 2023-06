Serba-serbi Jennie, Anggota Blackpink yang Disoroti karena Turun Panggung Konser di Melbourne

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennie Blackpink mendadak meninggalkan panggung ketika tampil dalam konser Born Pink di Rod Laver Arena, Melbourne, Australia hari kedua, pada Ahad malam, 11 Juni 2023. Tersebab masalah kesehatan Jennie konser tersebut akhirnya hanya dilanjutkan oleh tiga anggota Blackpink, Lisa, Rose, dan Jisoo.

Warganet menghujat Jennie Blackpink, karena dianggap tidak profesional dan memalsukan penyakitnya. Jennie dituding melakukan hal yang sama dalam konser Born Pink di Kanada, Hong Kong, Thailand.

Tentang Jennie Blackpink

1. Debut pertama Jennie Blackpink di The Idol

Serial HBO The Idol dibuat oleh The Weeknd dan Sam Levinson tayang pada 4 Juni 2023. Serial ini menjadi debut Jennie Blackpink dalam berakting, dia memerankan sosok Angel, penyanyi pop yang terlibat dalam hubungan Tedros dan Jocelyn.

Meski pada penayangan episode awal The Idol mendapat standing ovation 5 menit, netizen Korea Selatan mengaku tak sudi melihat Jennie muncul sebagai pemain di serial tersebut. Itu karena serial The Idol penuh dengan adegan vulgar dan seksualitas, terutama dua episode awal. .

2. Jennie effect

Jennie kerap jadi trendsetter, terutama dengan pilihannya dalam bergaya dan mengenakan aksesori. Salah satu item yang menarik perhatian penggemar mode adalah cloud bag atau quilt bag. Tas oversized dengan lapisan yang dikenal sebagai Quilted Oversized Shoulder Bag dari Off-White oleh COS.

Baru-baru ini, dampak popularitas Jennie terhadap tas COS terlihat ketika merek itu mengadakan acara pop-up pertamanya di Seoul. Acara secara eksklusif menampilkan cloud bag yang populer dikenal sebagai Jennie bag.

Media Korea, Naver, menyebut fenomena ini sebagai Jennie effect ketika melaporkan acara pop-up ini, memuji pengaruhnya terhadap persediaan tas yang terbatas dan permintaan yang tinggi.

3. Festival Film Channes 2023

Jennie hadir di Festival Film Cannes 2023 sebagai penyanyi Blackpink dan pemeran dari serial televisi HBO, The Idol. Di festival film bergengsi ini, Jennie hadir bersama beberapa pemain film The Idol yang lain, yaitu Lily-Rose Depp, The Weeknd, Rachel Sennott, dan Troye Sivan. Adapun, serial televisi The Idol masuk dalam nominasi Out of Competition di Cannes Film festival.

Adapun sejumlah artis Korea Selatan yang turut hadir di Festival Film Cannes 2023, yaitu Rose Blackpink, Song Joong Ki, Aespa, dan Krystal Jung.

4. Anggota Blackpink debut solo pertama

Jennie mendapat kesempatan untuk membuat album sendiri dari anggota Blackpink lainnya. Debut pertama Jennie berjudul SOLO diluncurkan pada 12 November 2018.

Mengutip Antara, Rose menjadi anggota kedua yang melakukan debut solo. Rose mengeluarkan single album R bersamaan dengan video musik lagu utama On the Ground pada 12 Maret 2021. Disusul Lisa dengan album LALISA rilis pada 10 September 2021. Terakhir, Jisoo yang merilis proyek solo pada 31 Maret 2023.

5. Jennie absen soundcheck

Saat konser Blackpink di Melbourne, Australia pada Ahad, 11 Juni 2023, Agensi YG Entertainment mengeklaim kondisi kesehatan Jennie memburuk. Itu sebabnya dia turun panggung dan tak menyelesaikan penampilannya di Melbourne.

Sebelum konser, Jennie juga absen dari kegiatan soundcheck. Rose sempat mengatakan rekannya itu sedang tidak enak badan dan beristirahat demi menyimpan energinya untuk pertunjukan pada malam.

"Jennie menyatakan tekadnya yang kuat untuk melanjutkan penampilan hingga akhir. Namun, mengikuti saran medis di lokasi, kami segera mengambil tindakan untuk memastikan dia mendapat istirahat yang cukup," kata pihak YG seperti disiarkan Soompi, Ahad 11 Juni 2023.

