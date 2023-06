Sinopsis Ride Your Wave, Film Anime Tentang Cinta Beda Alam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ride Your Wave adalah film anime Jepang yang dirilis untuk pertama kalinya pada 2019 lalu. Film ini merupakan salah satu karya dari sutradara ternama Negeri Sakura yang sukses menggarap film Lu Over the Wall (2017) dan Devilman Crybaby (2018), Masaaki Yuasa. Adapun pengisi suara dari tokoh utama anime ini adalah Ryota Katayose dan Rina Kawaei.

Sebelum dirilis secara resmi pada 21 Juni 2019, Ride Your Wave memulai penayangan perdananya di acara Annecy International Animated Film Festival pada 10 Juni 2019 lalu. Film ini menceritakan tentang seorang gadis berusia 19 tahun yang bernama Hinako Mukaimizu. Dia pindah ke kota di tepi laut untuk berkuliah dan melakukan hobi berselancarnya tanpa memilikirkan masa depan. Namun, suatu peristiwa membuat kehidupannya berubah drastis.

Bagaimana alur cerita dari anime karya Masaaki Yuasa ini? Berikut rangkuman informasi mengenai sinopsis Ride Your Wave.

Detail Anime Ride Your Wave

Judul asli: Kimi to, Nami ni Noreta

Judul lain: Ride Your Wave, El Amor está en el Agua (Spanish)

Genre: Drama, Romantis, Supernatural, Animasi, Komedi, Keluarga, Fantasy

Tanggal rilis: 21 Juni 2019

Durasi: 1 jam 35 menit (95 menit)

Tipe: Film

Sutradara: Masaaki Yuasa

Penulis skenario: Reiko Yoshida

Rating: Remaja di atas 13 tahun

Studio: Science SARU

Produser: Lawson Entertainment

Sinopsis Ride Your Wave

Ride Your Wave berkisah tentang seorang gadis bernama Hinako Mukaimizu yang memiliki hobi berselancar. Di usianya yang ke-19 tahun, dia memutuskan untuk pindah ke kota lain untuk berkuliah dan tinggal di apartemen tepi pantai. Hinako adalah tipe orang suka bersenang-senang dan tidak memusingkan masa depannya.

Belum lama pindah, apartemen Hinako harus mengalami insiden kebakaran akibat dari pertunjukan kembang api. Satu-satunya barang Hinako yang selamat pun hanya papan selancarnya. Dia pun diselamatkan oleh seorang petugas pemadam kebakaran yang melihatnya di atap gedung apartemen. Petugas pemadam kebakaran tersebut ternyata bernama Minato Hinageshi yang baru berusia 21 tahun.

Pertemuan keduanya ternyata bukan kali pertama bagi Minato. Pasalnya, pemadam yang memiliki rasa keadilan yang kuat tersebut sudah beberapa kali melihat Hinako ketika sang gadis tengah berselancar di laut. Sebagai rasa terima kasihnya, Hinako pun menawarkan diri untuk menemani dan mengajarkan Minato berselancar jika sang pemadam tertarik. Sejak saat itu, keduanya pun mulai dekat dan kerap menghabiskan waktu bersama.

Hinako tertarik pada kepribadian Minato yang cakap yang bertanggung jawab. Kedekatan mereka pun menumbuhkan rasa cinta hingga keduanya melanjutkan hubungan dengan menjadi sepasang kekasih.

Suatu hari, Minato menghubungi Hinako dan memberitahu kekasihnya bahwa dia akan pergi berselancar. Namun, saat akan menepi ke pantai, Minato melihat seseorang yang bermain jet ski jatuh ke laut. Tanpa berpikir panjang, Minato pun kembali ke laut dan menyelamatkan orang tersebut. Sayangnya, aksi heroik Minato tersebut membuatnya harus kehilangan nyawa.

Hinako yang terpukul atas kepergian Minato pun memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh dari pantai. Suatu hari, dia menyadari jika bayangan Minato dapat muncul saat dia menyanyikan lagu ‘Brand New Story’. Keduanya pun mulai sering menghabiskan waktu bersama. Namun, suatu hari ada sebuah peristiwa yang membuat Minato harus pergi ke surga dan membiarkan Hinako melanjutkan hidupnya.

Pengisi Suara Ride Your Wave

Ride Your Wave menggandeng artis-artis ternama Negeri Sakura sebagai pengisi suaranya. Salah satunya adalah Rina Kawaei yang merupakan mantan anggota AKB48. Berikut beberapa pengisi acara film Jepang tersebut:

Ryota Katayose sebagai Minato Hinageshi Rina Kawaei sebagai hinako Mukaimizu Honoka Matsumoto sebagai Yoko Hinageshi Kentaro Ito sebagai Wasabi Kawamura Mami Horikoshi sebagai Hinako’s Mother You Taichi sebagai Junko Mai Nishikawa sebagai Ai Daiki Hamano sebagai Chiba Port Tower Public Address Announcer Kenji Sugimura sebagai Leader Kunihiro Kawamoto sebagai Commander

RADEN PUTRI

