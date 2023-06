Perjalanan Karier Rahmania Astrini hingga Menjadi Special Guest di Konser Coldplay

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Promotor konser Coldplay di Indonesia, PK Entertainment baru saja mengumumkan special guest yang akan tampil meramaikan konser band asal Inggris tersebut pada 15 November 2023 mendatang. Penyanyi Rahmania Astrini dipastikan akan menjadi penampil pembuka pada konser perdana Coldplay yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

"Memperkenalkan tamu spesial untuk Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta - @rahmaniaastrini," tulis akun Instagram @pkentertainment.id pada Senin, 12 Juni 2023.

Atas pengumuman tersebut, nama Rahmania Astrini langsung menjadi sorotan. Publik pun dibuat penasaran dengan sosoknya. Siapakah Rahmania Astrini yang bakal jadi special guest konser Coldplay di Jakarta hingga bagaimana perjalanan kariernya? Berikut informasinya.

Mengenal Lebih Dekat Rahmania Astrini

Rahmania Astrini memiliki nama lengkap Rahmania Astrini Purwono. Ia merupakan penyanyi asal Bandung yang lahir Massachusetts, Amerika Serikat (AS), 4 Juli 2001. Itu artinya, saat ini Rahmania Astrini berusia 22 tahun.

Wanita yang akrab disapa Astri ini merupakan putri bungsu dari tiga bersaudara, dari pasangan Purwono dan Nyanya. Rahmania Astrini mempunyai kakak laki-laki bernama Raden Otto Ajiputra Purwono serta kakak perempuan bernama Rr. Putri Amaristya Purwono.

Dara berusia 22 tahun ini merupakan lulusan Pribadi Bilingual Boarding School. Ia pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 5 Bandung hingga kemudian melanjutkan pendidikan ke Binus University dengan jurusan Komunikasi Massa.

Rahmania Astrini mengawali karirenya di dunia musik Tanah Air sejak 2017. Pada awalnya, Astri kerap meng-cover lagu-lagu dan mengunggahnya di kanal Youtube atau Instagram pribadinya. Kemudian ia merilis single perdananya yang berjudul “Menua Bersama” di bawah naungan label Warner Music Indonesia.

Sejak saat itu, Rahmania Astrini menjelma menjadi penyanyi yang tak hanya sukses di Indonesia, tapi juga terkenal hingga Malaysia. Bahkan, debut single perdananya itu berhasil membuat namanya masuk ke dalam nominasi Artis Baru Wanita Terbaik pada gelaran Anugerah Planet Muzik 2018 di Malaysia.

Perjalanan Karier

Setelah single “Menua Bersama” yang dirilis pada November 2017 mendulang sukses besar, Astri terus membuat karya-karya terbaru dengan suara emasnya. Ia pun kembali merilis sejumlah lagu, diantaranya “It’s Amazing”, “Runaway”, "Aku Cinta Dia", "Tak Lagi Sama", "Pizza Pepperoni", hingga yang terbaru yaitu "Nobody but You".

Bahkan, lewat lagu "It's Amazing" Astri meraih penghargaan di Anugerah Musik Indonesia (AMI) tahun 2019 Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik. Prestasi yang sama juga kembali ia raih pada AMI 2021 lewat lagu “Runaway”.

Berkat suara unik dan khasnya, Astri kerap berkolaborasi dengan sejumlah musisi internasional. Pada 2020, Astri mendapat kesempatan untuk tampil secara virtual bersama Honne, duo dance pop asaln Inggris. Keduanya berkolaborasi dalam acara peluncuran AIA Vitality dan menyanyikan lagu berjudul "Location Unknown".

Kemudian pada Oktober 2022, Astri juga sempat mengeluarkan single kolaborasi dengan Pink $weats bertajuk “I Feel Good” (Asia Edition) di bawah naungan Atlantic Records sebagai label. Selain itu, Astri pernah menjadi penyanyi pembuka dalam konser tunggal "Tur Manusia" yang diselenggarakan penyanyi Tulus di Yogyakarta pada 25 Februari 2023.

Atas prestasinya di industri musik, Rahmania Astrini akhirnya dipilih oleh PK Entertainment dan TEM Present sebagai special guest konser Coldplay bertajuk Music of the Spheres World Tour, Jakarta pada 15 November 2023 mendatang.

RIZKI DEWI AYU

