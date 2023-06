Mengenang Park Soo Ryun, Bintang Snowdrop yang Meninggal Setelah Terjatuh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar duka datang dari dunia entertainment Korea, yakni aktris Park Soo Ryun telah tutup usia akibat kecelakaan jatuh dari tangga pada 11 Juni 2023. Melansir dari Koreaboo, aktris berusia 29 tahun yang lahir pada 2 Mei 1994 ini ditemukan tidak sadarkan diri di tangga rumahnya, ia diketahui mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang ke rumah sehabis pulang bekerja dan jantungnya masih berdetak. Pemain drama Snowdrop ini sempat menerima pertolongan pertama medis, tetapi tidak terselamatkan. Ia meninggal dunia karena mati otak.

Berprofesi sebagai aktris dan penyanyi, kabar duka yang mendadak ini begitu menggemparkan publik dari kalangan selebriti hingga penggemar. Postingan terakhir Park Soo Ryun dengan username Instagram @su.ryeon_p dibanjiri oleh ucapan belasungkawa. Simak sederet fakta terkait Park Soo Ryun yang mengalami mati otak.

1. Donorkan Organ Tubuh Mendiang Park Soo Ryun

Park Soo Ryun dinyatakan meninggal dunia oleh dokter karena terkena mati otak, yakni aktivitas otak terhenti secara permanen setelah Park Soo Ryun jatuh dari tangga. Rumah Sakit Suwon, Gyeonggi Provincial Medical Center yang terletak di Jangan-Gu menggelar prosesi pemakaman pada 13 Juni 2023 pukul 10.30 KST.

Sebelum melakukan prosesi pemakaman, pihak keluarga Park Soo Ryun memutuskan untuk menyumbangan organ tubuh mendiang Park Soo Ryun. Keputusan ini diungkapkan sang ibu, sebagai bentuk penghormatan karena selama hidupnya mendiang dikenal berhati hangat.

Orang tua Park Soo Ryun, menjelaskan bahwa organ tubuh putri mereka masih sehat dan jantungnya masih berdetak karena hanya otaknya saja yang sudah mati total. Oleh karena itu, donor organ ini dilakukan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Melalui donor organ tersebut, orang tua Park Soo Ryun merasa sedikit terhibur, sebab jantung anaknya masih hidup dan berdetak di tubuh orang lain.

2. Mengawali Karier sebagai Aktris Teater

Park Soo Ryun memulai karier aktingnya dengan debut teater sejak 2018, berperan dalam pertunjukan teater musikal Il Tenore. Dia aktif di beberapa musikal lainnya termasuk Siddharta, Finding Mr. Destiny, The Days We Loved, THE CELLAR, dan Somehow Theater Festival. Sebelum kecelakaan itu terjadi, Park Soo Ryun dijadwalkan melakukan perjalanan ke Pulau Jeju pada Senin, 12 Juni 2023 untuk tampil di drama musikal terbaru.

3. Populer Berkat Drama Snowdrop

Bintang drama Korea Snowdrop, Park Soo Ryun. Foto: Instagram/@su.ryeon_p

Park Soo Ryun semakin populer dan dikenal publik setelah berperan dalam drama Korea Snowdrop bersama Jisoo BLACKPINK dan Jung Hae In. Melalui drama tersebut, Park Soo Ryun berperan sebagai salah satu mahasiswi yang ditahan bersama Eun Yeong Ro.

4. Masih Memiliki Jadwal Teater Sehari Setelah Dinyatakan Meninggal Dunia

Park Soo Ryun diketahui masih memiliki jadwal teater di Pulau Jeju pada 12 Juni 2023, yakni tepat satu hari setelah dirinya meninggal dunia pada 11 Juni 2023.

5. Dikenal sebagai Pecinta Kucing

Park Soo Ryun dikenal sebagai pecinta kucing dan memiliki kucing peliharaan kesayangannya bernama Potto.

Nah, itu dia Park Soo Ryun yakni bintang Snowdrop yang meninggal setelah jatuh, kemudian mendonorkan organ tubuhnya yang masih bisa diselamatkan.

